La ripresa. Lavoro atletico e concentrazione

Un Empoli privo dei nazionali Ismajli (Albania), Goglichidze (Georgia), Cacace (Nuova Zelanda) e Konate (Italia Under 20) è tornato ieri in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da D’Aversa all’indomani del pareggio di Lecce. Una seduta di allenamento in cui si è lavorato soprattutto dal punto di vista atletico, con i vari infortunati che hanno proseguito il proprio programma di allenamento. In questo senso Esposito dovrebbe riuscire a sfruttare queste due settimane per rientrare a disposizione, così come lo staff medico azzurro proverà a recuperare anche Anjorin e Grassi. Ci sarà invece da aspettare ancora qualche settimana per Fazzini, mentre Zurkowski sarà valutato giorno per giorno. Belardinelli invece sta mettendo minuti importanti con la Primavera. Regolarmente in gruppo invece Pezzella che non è stato schierato a Lecce esclusivamente per questioni di mancato recupero fisico dopo gli 84 minuti disputati contro il Como solo quattro giorni prima. Gli azzurri adesso continueranno ad allenarsi di mattina, a partire dalle 11, oggi, domani, venerdì e sabato mentre l’ultima seduta settimanale di domenica inizierà alle 10.30.