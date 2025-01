L’Avane si rialza nel derby. Bene Gambassi: 3-1 in casa

Torna alla vittoria il Gambassi e lo fa superando 3-1 in casa l’Audace Legnaia. Micidiale uno-due dei termali tra il 22’ e il 28’ con Gueye e Salucci. In avvio di ripresa gli ospiti accorciano le distanze su rigore e sfiorano due volte il pari, poi in pieno recupero Angioli cala il tris. Con questo successo il Gambassi conserva il proprio quarto posto a meno uno dall’Incisa e a 6 lunghezze di ritardo dal secondo posto del Barberino Tavarnelle. Scendendo in Seconda Categoria, invece, reazione d’orgoglio dell’Avane, che dopo 4 sconfitte consecutive senza segnare fa suo il derby casalingo tutto empolese contro il Monterappoli. Decisivi il rigore trasformato da Khazen e la rete di Bartolini, mentre per la squadra di mister Bruno ha segnato Scappini. Pur rimanendo ultimi i gialloneri della coppia Coppola-Fanelli rimettono nel mirino almeno i play-out, adesso distanti solo 2 punti.

Il Monterappoli, al terzo ko di fila (solo un punto nel 2025 finora), resta invece a metà classifica con un margine sugli spareggi salvezza di 4 punti. In piena zona play-out rimane anche il Santa Maria, che nonostante il solito centro di bomber Carraro non riesce ad evitare la sconfitta a Sesto Fiorentino contro il quotato Rinascita Doccia (3-1 il finale per i rossoblu). Nel girone G della stessa categoria, infine, il Ponte a Cappiano esce indenne dal campo della capolista Bellaria Cappuccini Pontedera. Un pari a reti bianche che permette ai calligiani di portarsi a 27 punti mantenendosi a 5 lunghezze dalla zona play-off.

Brillante successo invece per l’Aurora Montaione, capace di regolare 3-1 in casa il più quotato Castelfranco. Succede tutto nella ripresa con Rossi che al 50’ sblocca il risultato dal dischetto trasformando un rigore concesso per fallo su Pieroni, che al 75’ cala il tris con una splendida azione personale dopo che al 52’ Mitra aveva raddoppiato su assist di Nardi. Dopo una traversa di Ciampolini, al 77’ gli ospiti accorciano ma la squadra di Razzanelli non rischia oltre e sale a metà classifica con 26 punti.

Simone Cioni