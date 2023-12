Le curiosità. Il team di Ranieri super in casa. Destro ’cecchino’ contro i sardi

A testimoniare che l’odierna sfida di Cagliari sia alquanto complicata per l’Empoli ci sono i numeri: i sardi hanno infatti vinto 3 delle ultime 4 gare casalinghe di campionato, trovando addirittura sempre la rete in ognuna delle ultime 6 partite interne di Serie A (11 in totale, 1.8 a partita). Anche gli azzurri, però, hanno segnato in 4 degli ultimi 5 match esterni. Le due compagini sono quelle che hanno siglato meno reti nei primi tempi (3 il Cagliari e 4 l’Empoli), ma i sardi ne hanno segnate 4 nei minuti di recupero, nessuno ne conta di più. Inoltre iI Cagliari è la squadra che in percentuale ha segnato più gol su sviluppo da calcio d’angolo in questa Serie A (25%, 4 su 16), mentre l’Empoli al contrario, oltre ad essere una delle due formazioni a non aver ancora trovato il gol dalla medesima situazione, al pari del Napoli, è anche quella che ne ha concessi di più (6). A livello individuale, infine, se da un lato Lapadula ha segnato la sua prima doppietta in A proprio contro l’Empoli, con il Milan nel 2016-’17, Mattia Destro ha nei rossoblù la sua vittima preferita (8 reti come contro il Chievo).

Si.Ci.