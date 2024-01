Le parole del post partita. Nicola: "Siamo solo all’inizio». E Baldanzi si toglie dal mercato

In una stagione fin qui disgraziata per i problemi fisici accusati, proprio nel momento in cui la Roma è piombata forte su di lui Baldanzi prende per mano l’Empoli e lo porta al pareggio sull’impossibile campo della Juventus. "È stato un gol importante per tutta la squadra, ci tenevamo a far bene e dare conferme dopo la vittoria col Monza – ha commentato nel post partita –. È stato difficile stare lontano, ma quello che conta è la squadra e stasera abbiamo fatto una grande partita, siamo felici". Dopo aver colpito a San Siro, il fantasista azzurro ha scelto un altro palcoscenico di lusso per segnare. "È stata un’altra grandissima emozione perché non è un campo facile – confessa –, ma la cosa importante è aver preso un punto contro una delle squadre più forti del campionato. Il mister ci sta dando tanto, soprattutto sotto il profilo mentale, speriamo di continuare così. Le voci di mercato? In questo momento non ci sto pensando, la mia testa è concentrata sull’Empoli".

"Baldanzi ha indubbiamente delle qualità, deve recuperare la miglior condizione, ha bisogno di lavorare, ma se ha questa testa le dimostrerà con costanza – esordisce Davide Nicola –. Quello che più mi interessa, però, è la prestazione della squadra, perché è quella che aiuta a esaltare le qualità del singolo. Già undici contro undici abbiamo avuto due occasioni".

"Le qualità della Juve sono sotto gli occhi di tutti, per noi era importante non creare spazi tra le linee e non concedere ripartenze e mi è piaciuto come i ragazzi hanno continuato a giocare con pazienza. Avremmo potuto gestire di più e meglio la palla, ma sappiamo che c’è tanto da fare. Siamo però felici perché nel frattempo stiamo anche raccogliendo qualcosa, ma ancora non basta – conclude –. Questo gruppo ha grandi valori morali, che sta mettendo in ogni singolo allenamento e credo che la costanza di applicazione e di entusiasmo a lungo andare può fare la differenza".