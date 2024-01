Le parole dEL TECNICO. "Avremmo meritato di vincere la ripresa. Peccato il terzo gol»

Ogni volta sembra di riavvolgere il nastro, ma anche contro il Milan la partita dell’Empoli è stata tutto sommato produttività, ma ancora una volta per niente concreta. "Cosa vuoi dire a questi ragazzi? Io gli ho fatto i complimenti – esordisce Andreazzoli –. Hanno cominciato bene e alla prima occasione sono andati sotto perché loro l’hanno messa nell’angolo. Il Milan ha qualità estrema e devi fare tripla fatica per contrastarli, ma credo che l’abbiamo fatto. Penso di essere oggettivo nel dire che nel computo della gara abbiamo fatto quanto loro. Loro lo hanno fatto con più qualità, ma se fossimo stati più fortunati e più bravi noi avremmo potuto rimettere in piedi la gara. Abbiamo avuto almeno tre o quattro possibilità per accorciare le distanze e avere la speranza per pareggiargliela. Purtroppo in queste partite non devi dare per scontato che basti solo l’impegno". Certo che a complicare le cose agli azzurri ci si è messo anche l’ennesimo infortunio di un terzino, stavolta si è fermato Ebuehi per un guaio muscolare. "È un momento così, ci dispiace molto perché l’impegno profuso è stato tanto e il raccolto nullo – aggiunge il tecnico –. Ci eravamo imposti di fare un secondo tempo a nostro favore e, ai numeri, lo abbiamo vinto. Anzi mi ha molto disturbato l’ultimo gol subito perché avremmo meritato di vincerla noi la ripresa".

"L’aggressività non è mancata ma loro ti mandano fuori tempo con la varietà di gioco che hanno – conclude Andreazzoli – e la fatica è doppia. Per questo valutiamo la gara positiva.

La squadra ancora una volta è stata molto produttiva, ci manca la realizzazione, vuoi a volte per incapacità, spesso per ribattute davanti alla porta. È un momento che dura da parecchio, troppo tempo, e aspettiamo che termine. Dobbiamo continuare a essere produttivi".