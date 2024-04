Le parole di Davide Nicola nel post partita. "Facciamo ammenda. Riprendiamoci il punto»

Dispiacere e rabbia. Sono questi i sentimenti espressi a freddo da Davide Nicola (nella foto) nel commento post partita dell’amara trasferta di Lecce. Come nel suo stile, però, il tecnico piemontese poi è pronto ad accantonare subito questa sfida e a guardare avanti. "Dobbiamo accettare il risultato e rimboccarci le maniche perché dobbiamo andare a prenderci questo punto da altre parti. Va bene così, i ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che potevano dare, in alcuni momenti però bisogna cercare di capire che le partite sono meno pulite e bisogna essere costantemente attenti". Inevitabilmente, il pensiero va all’episodio iniziale, che probabilmente ha pesato sulla squadra dal punto di vista mentale. "Siam partiti molto bene, ci sono partite come questa che sono partite più sporche, dove il livello di aggressività è elevato – prosegue il tecnico azzurro –, ma anche noi abbiamo avuto delle occasioni da calcio d’angolo, una molto importante, oltre a aver trovato il gol, poi tolto. Loro sono stati molto pericolosi sui calci piazzati, d’altra parte il Lecce è una squadra strutturata e fisica, che sapevamo essere molto forte sulle palle inattive. L’Empoli ha fatto la sua partita, il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, non è accaduto, andiamo avanti".

Per chi ha visto la partita sa che nel complesso l’incontro è stato equilibrato, ma certo alcuni numeri devono far riflettere:, come gli zero tiri in porta dell’Empoli. "Abbiamo affrontato questo incontro fuori casa cercando di giocarcelo fino in fondo, sapendo che era una partita molto dura e che poteva essere condizionata dal non tenere sempre la palla per terra, oltre che da situazioni ambientali – conclude Nicola –, a volte i gol allo scadere li fai, altre li prendi. Adesso dobbiamo prendere ciò che ci serve da questa partita e cercare di migliorare, soprattutto nella lettura delle partite. I cambi non hanno inciso? Chi è uscito aveva speso molto, chi è entrato ha cercato di dare il proprio contributo e noi abbiamo la fortuna di avere giocatori che possono dare il proprio contributo in qualsiasi momento. Questa era una partita particolare che si poteva decidere su un episodio, facciamo ammenda ma andiamo avanti".