L’Empoli ritrova Bereszynski e Fazzini. Kovalenko ancora out, Zurkowski in palla

di Simone Cioni

Diverse le buone notizie che giungono dall’allenamento di ieri in vista della delicata trasferta di sabato alle 18 a Verona (gli azzurri torneranno in campo questa mattina e domattina per le ultime due sedute prima del match). Partiamo da Bereszynski, che da inizio settimana ha ripreso a lavorare regolarmente con il gruppo ed è ormai ristabilito dall’infortunio muscolare patito nella sfida dello scorso 11 dicembre al Castellani-Computer Gross Arena contro il Lecce. Se non ci saranno intoppi sarà lui quindi a giocare terzino destro visto il problema muscolare accusato da Ebuhei nell’ultima gara contro il Milan (sono slittati ad oggi gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio). Fazzini è completamente ristabilito dal problema alla vista che gli aveva causato l’incidente all’occhio prima della trasferta di Cagliari, e quindi tornerà tra i convocati e si giocherà probabilmente una maglia da titolare con Zurkowski. Il centrocampista polacco, che ieri ha sostenuto il primo allenamento dopo il suo terzo ritorno in azzurro, è apparso infatti in ottima forma smentendo sul campo voci che lo davano non in perfette condizioni fisiche.

Oltre ai sicuri assenti Pezzella, Bastoni, Guarino ed Ebuehi la brutta notizia riguarda invece Kovalenko che ha ancora lavorato a parte per il perdurare del fastidio legato alla forte contusione al costato rimediata a Cagliari. L’ucraino quindi sabato non ci sarà. Così come tra le scelte offensive non ci sarà più la ’carta’ Daniel Maldini, che con un’operazione lampo è tornato al Milan, risolvendo con sei mesi di anticipo il prestito in azzurro, per accasarsi al Monza (curiosamente tra 10 giorni sarà al Castellani-Computer Gross Arena da avversario).

Sempre in riferimento a questo mercato invernale la sensazione è che non ci si debba aspettare ulteriori movimenti prima del match col Verona. Anche l’operazione Cerri, sempre ben avviata ma che ha subito un piccolo rallentamento, potrebbe quindi andare a concretizzarsi all’inizio della prossima settimana. Ancora in stand-by la possibile uscita di Ranocchia, per il quale il Palermo ha trovato l’accordo con la Juventus, ma non ancora con il calciatore. Alcuni rumors, poi, danno società di serie B interessate a Ciccio Caputo (Spezia e Pisa) e Mattia Destro (Lecco e Reggiana), mentre il giovane Donati è in procinto di chiudere anzitempo il prestito al Lecco. Concreta la possibilità, comunque, di rimanere nel campionato cadetto visto l’interesse del Sud Tirol. Sulle sue tracce anche il Gubbio di Lega Pro.