Maleh, che dinamismo. Prova da leader di Luperto

CAPRILE 6 – Un’uscita a vuoto nel finale fa venire i brividi a tutto il Castellani-Computer Gross Arena. Un paio di sbavature anche in avvio, per il resto è sempre attento e concentrato, oltre ad essere sicuro con i piedi.

ISMAJLI 6 – Tiene a bada Sottil nel primo tempo, qualche grattacapo in più glielo crea nella ripresa Ikonè, ma anche da terzino destro si disimpegna egregiamente.

WALUKIEWICZ 6.5 – Qualche intervento non sempre stilisticamente bello da vedere, ma comunque efficace e sempre ben piazzato.

LUPERTO 6.5 – Solita prestazione di sostanza a livello difensivo, è anche quello che prova maggiormente a impostare da dietro.

GYASI 5.5 – Ammonito subito in avvio salterà per squalifica la trasferta di Sassuolo. In fase di contenimento si disimpegna egregiamente, ma da metà campo in su si vede pochissimo.

GRASSI 6 – La sua partita non dura nemmeno mezzora, una perdita importante per gli equilibri di squadra.

MARIN 6 – Corre e lotta in fase di non possesso, servirebbe più precisione al momento di impostare.

MALEH 6.5 – Accorcia sull’avversario, allunga il campo, ruba palloni e palleggia bene. Esce dopo aver speso molto.

FAZZINI S.V. – Stavolta non riesce a incidere, ma entra con la giusta applicazione.

CACACE 5.5 – Errore da circoletto rosso in occasione del gol di Beltran, cresce nella ripresa.

PEZZELLA S.V. – La notizia positiva è quella del suo rientro dopo il brutto infortunio rimediato contro la Salernitana all’andata, un recupero importante per il proseguo del campionato.

ZURKOWSKI 6 – Un paio di progressioni creano scompiglio nella retroguardia viola, poi nella ripresa arretra sulla linea dei centrocampisti e lotta come un leone.

CAMBIAGHI 6.5 – Nel primo tempo lascia due volte sul posto Faraoni, ma sbaglia poi l’ultimo passaggio. Resta uno dei più attivi e da una mano anche in fase di copertura.

CANCELLIERI 6.5 – Due accelerate che spaccano la retroguardia viola, fallisce un gol ma procura anche il rigore del pari.

NICOLA 6.5 – Conferma lo stesso undici, ma stavolta l’intuizione giusta è quella di cambiare modulo nella ripresa e mettere dentro un altro attaccante di gamba. Poteva essere gestita meglio, invece, la sostituzione di Grassi.