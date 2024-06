Niang lascia il calcio? Il misterioso annuncio (poi rimosso) sui social

Empoli (Firenze), 2 giugno 2024 – Il gol che Mbaye Niang ha segnato alla Roma, decisivo per la salvezza dell’Empoli in Serie A, potrebbe essere stato l’ultimo della sua carriera. L’annuncio, pubblicato dallo stesso calciatore nelle sue stories di Instagram, è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella giornata di oggi, 2 giugno.

L'annuncio di Niang

“Après beaucoup de reflechis j’arrete ma carriere de football”. Tradotto: dopo un’attenta riflessione ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica. Niang, classe 1994, con esperienze anche nel Milan e nel Torino, potrebbe quindi appendere le scarpette al chiodo dopo aver conquistato da protagonista la permanenza in Serie A con l’Empoli. Oppure no?

Il dubbio è lecito, perché il giocatore, che aveva contestualmente annunciato una diretta (probabilmente social) per spiegare le ragioni del suo gesto, poco dopo ha cancellato tutto. Uno scherzo? Chissà. Di sicuro c’è che la sua permanenza ad Empoli sarebbe stata comunque in forte dubbio.

Nonostante la salvezza non erano infatti maturate le condizioni per il rinnovo del contratto. Difficilmente il club del presidente Corsi gli avrebbe insomma avanzato una nuova offerta, ma ciò non toglie che l’annuncio dell’addio, visto e condiviso da numerosi tifosi azzurri sulle chat di whatsapp e via social, non abbia lasciato di stucco l’ambiente empolese e non solo.