Operazioni in entrata e uscita. Cerri rimane in stand-by. Pellegri il nome nuovo davanti

Resta in stand-by l’operazione Cerri. L’attaccante del Como è stato individuato come l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo e c’è ancora ampio margine perché la trattativa vada in porto (potrebbero essere decisivi i primi giorni della prossima settimana). La società azzurra, però, ha iniziato a guardare anche altrove e il nome nuovo in attacco è quello di Pietro Pellegri del Torino. Esploso nel Genoa, l’attuale centravanti granata non ha finora mantenuto le aspettative tra Monaco, Milan e Torino, dove quest’anno ha per ora collezionato 13 presenze (soltanto 4 da titolare) senza reti. Il club del presidente Corsi avrebbe sondato il terreno, ma sulla punta classe 2001 ci sarebbe anche il Genoa, che si è ’intromesso’ pure nell’affare Cerri, dove il ragazzo tornerebbe di corsa. Chi invece sembra essere sempre più lontano da Empoli, invece, è Filippo Ranocchia per il quale dovrebbe essere imminente il passaggio al Palermo in B, dopo essere rientrato dal prestito alla Juventus. Oggi, però, sarà ancora a disposizione di Andreazzoli pronto, così come successo con il Milan, a dare il proprio contributo se chiamato in causa.