Pausa nazionali. Cacace: assist e vittoria dilagante

Primo tra i convocati azzurri in Nazionale a scendere in campo, Liberato Cacace ha giocato tutti i novanta minuti della sfida che la sua Nuova Zelanda ha stravinto per 8-1 contro Vanuatu nella seconda giornata delle qualificazioni oceaniche al prossimo Mondiale in Usa, Messico e Canada. L’esterno sinistro azzurro è stato autore anche dell’assist per il 5-1 siglato dal difensore Bindon. Il secondo consecutivo dopo quello fornito a Lecce a Pellegri per il momentaneo vantaggio dell’Empoli nell’ultima gara di campionato prima della sosta. Da questo punto di vista la stagione di Cacace è più che positiva, visto che altri due assist li aveva già piazzato nella partita di Coppa Italia contro il Catanzaro, favorendo il vantaggio di Fazzini e il 3-1 di Esposito.

Finora sono dieci le sue presenze in stagione tra coppa e campionato per 456 minuti complessivi, in cui il terzino sinistro ha dimostrato grande duttilità giocando anche da braccetto di sinistra nel terzetto difensivo o esterno di centrocampo in una linea mediana a quattro. Adesso il prossimo impegno con la propria Nazionale sarà lunedì prossimo ad Auckland, in Nuova Zelanda, contro Samoa.