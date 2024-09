Poco spazio finora per Parisi. Intrecci tra campo e mercato. L’ultimo affare da 10 milioni

Quattro gli ex, due per parte, tra Empoli e Fiorentina ma con l’altissima percentuale che nessuno sia vero protagonista dell’odierno derby. Nelle fila azzurre, infatti, Szymon Zurkowski non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a operarsi a fine della scorsa stagione. Il centrocampista polacco sta migliorando giorno dopo giorno e il suo rientro è dietro l’angolo. Ma oggi non ci sarà. Simile il discorso per Youssef Maleh, che al contrario del compagno ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori a Cagliari e Torino, ma non ha ancora un minutaggio ampio. Quindi è quasi certa la sua partenza dalla panchina. Se lato Empoli gli ex non sorridono, anche in casa viola la situazione non è molto diversa. Il portiere Pietro Terracciano è infatti ormai stato spodestato da De Gea. Addirittura quasi un caso sta diventando Fabiano Parisi, giovane esterno mancino prelevato per dieci milioni di euro più bonus due stagioni fa dall’Empoli, ma che finora ha trovato pochissimo spazio sia con Vincenzo Italiano l’anno scorso che quest’anno con Raffaele Palladino, chiuso tanto da capitan Biraghi quanto dall’ultimo arrivato Gosens.