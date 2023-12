Premio le velo. Baldanzi è pronto: "Mi manca poco al pieno recupero»

Nella storica Fattoria il Palagio a Scarperia si è tenuta la cerimonia del Premio Internazionale Le Velo istituito da Riccardo Nencini e Leonardo Manzani nel 1997. Tra i sei premiati anche il 20enne fantasista dell’Empoli Tommaso Baldanzi, ormai pronto al suo rientro in squadra. "Tornare in campo contro il Lecce per me sarebbe molto soddisfacente, ma soprattutto dobbiamo cercare di portare a casa punti per la squadra e per il nostro obiettivo. Sarà una partita difficile perché anche loro cercheranno punti, ma abbiamo tante motivazioni e voglia di far bene e quindi spero che vinceremo". Insomma Baldanzi vuol tornare ad essere protagonista. "Sto bene, manca poco al mio completo recupero e spero di tornare presto a dare una mano alla squadra – ha aggiunto a margine della premiazione –. Contro il Genoa sabato scorso abbiamo ottenuto un punto molto importante su un campo difficile, ci siamo piano piano ritrovati dopo un inizio non facile, ci servono ancora punti, la squadra sta lavorando forte, siamo contenti di quello che stiamo facendo". Antonio Mannori