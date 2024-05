Primavera. Azzurrini, prova di forza anche in trasferta. Con la Samp arriva la seconda vittoria di fila

SAMPDORIA

1

EMPOLI

2

SAMPDORIA: Scardigno, Uberti, Conti, Leonardi (67’ Pozzato), Lotjonen, Alesi (67’ Chilafi), Polli, D’Amore, Langella (67’ Sa Gomes), Georgiadis (67’ Ovalle), Buyla (81’ Ventre). All. Pastorino.

EMPOLI: Vertua, Majdandzic (81’ Lauricella), Bacci, Stoyanov (67’ Bacciardi), Corona, Tosto, Bonassi, Pauliuc, Vallarelli (88’ Falcusan), Nabian (81’ Ansah), El Biache (88’ Huqi). All. Birindelli.

Arbitro: Tonan Mbei di Cuneo.

Reti: 32’ Bonassi; 60’ Nabian; 98’ D’Amore.

Note. Espulso Corona (E) al 71’ per doppia ammonizione.

BOGLIASCO – Seconda vittoria di fila per la Primavera di Birindelli, che batte a domicilio la Sampdoria penultima. Gara dai due volti con un Empoli in controllo fino all’ingenua espulsione di bomber Corona al 71’, doppio cartellino giallo ravvicinato prima per simulazione e poi per proteste, letteralmente chiuso nella propria area negli ultimi 20 minuti in cui riesce a resistere grazie anche a quattro strepitose parate di Vertua. Gli azzurrini hanno iniziato la gara col giusto piglio passando in vantaggio al 32’ grazie a Bonassi, abile a depositare in rete una punizione dalla sinistra di Bacci. Allo scoccare dell’ora di gioco poi ci pensa Nabian a firmare il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Con l’uomo in più la Sampdoria spinge vedendosi annullare una rete a D’Amore per fuorigioco. Proprio il numero 26 blucerchiato riesce però ad accorciare le distanze all’ottavo dei dieci minuti di recupero concessi, ma la rimonta non si completa. L’Empoli sale così a quota 44 in 11esima posizione.