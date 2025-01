Primavera. Gli Azzurrini capitolano nello scontro salvezza

EMPOLI 0 ATALANTA 1

EMPOLI: Seghetti, Bacci, Tosto, El Biache, Barsotti (77’ Mannelli), Falcusan, Matteazzi (29’ Baralla), Bembnista (81’ Moray), Konatè, Olivieri (77’ Bagordo), Gravelo (81’ Monaco). All.: Birindelli.

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Simonetto, Bonanomi (86’ Ghezzi), Capac (46’ Baldo), Steffanoni, Armstrong, Arrigoni (90’Mensah), Camara (65’ Lonardo), Ramaj, Manzoni. All.: Bosi.

Arbitro: Toro di Catania. Rete: 44’ Steffanoni.

VINCI – Al Centro Sportivo di Petroio di Vinci si è visto un Empoli determinato e aggressivo disputare una buona prova nello scontro salvezza con l’Atalanta, ma alla fine resta con un pugno di mosche in mano. Una conclusione dalla distanza senza troppe pretese di Steffanoni viene deviata da un difensore azzurro e beffa Seghetti, proprio poco prima dell’intervallo. Gli azzurrini hanno fatto maggiormente la partita concedendo poco agli orobici, ma a loro volta hanno peccato di poca concretezza e lucidità negli ultimi sedici metri. L’occasione più ghiotta per evitare il ko arriva infatti quasi allo scadere con Barella, ma il centrocampista azzurro non riesce a ribadire in rete una corta respinta del portiere sul precedente tiro di El Biache. Una sconfitta che purtroppo relega ancora i ragazzi di Birindelli ai margini della zona retrocessione.