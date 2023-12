Primavera. Il poker del Diavolo. Batosta casalinga per gli azzurrini

EMPOLI

0

MILAN

4

EMPOLI: Seghetti, Falcusan, Tosto, Mannelli (71’ Pauliuc), Majdandzic, Bocci, Kaczmarski (46’ Stoyanov), Vallarelli, Fini (41’ De Ferdinando), Nabian (cap) (60’ Ansah), El Biache (71’ Benyahia). Allenatore: Birindelli.

MILAN: Reveyre, Malaspina (61’ Cuenca), Nsiala (79’ Nissen), Stalmach (79’ Perina), Camarda, Paloschi, Scotti (69’ Skoczyas), Zeroli (cap), Jmenez (69’ De Bonis), Liberali, Magni. Allenatore: Abate

Reti: 30’ Liberali (M) – 40’ Stalmach (M) – 78’ Magni (M) – 85’ Skoczylas (M)

EMPOLI - Un passivo pesante quello inflitto dal Milan all’Empoli di Alessandro Birindelli, i rossoneri vincono per quattro reti a zero passando ai quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Un risultato forse troppo severo quello messo a punto dai ragazzi di Ignazio Abate. Nel primo tempo gli azzurri si schierano con una formazione novizia, Birindelli regala minutaggio a coloro che in campionato hanno giocato meno. Gli azzurri provano a rendersi pericolosi senza però trovare i varchi giusti. Il Milan invece è più cinico e nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo mette a segno due reti, la prima di Liberali al 30’ e la seconda di Stalmach al 40’. Alla ripresa il copione non cambia: Empoli che prova a spingersi in avanti senza riuscire a capitalizzare con un Milan invece caparbio che riesce a sfruttare la mole di gioco creata trovando prima il tris con Magni al 78’ e poi calando il poker con Skocylas all’85’. I rossoneri incontreranno ai quarti la Fiorentina, uscita vittoriosa contro il Genoa.