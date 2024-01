Empoli-Milan 0-3, bandiera bianca al Castellani

Empoli, 7 gennaio 2024 – L’Empoli si arrende al Milan: un 3-0 (come fu la prima volta in campionato, a Pistoia) per i rossoneri che però pare troppo punitivo nei confronti degli uomini allenati da Andreazzoli. È il derby dei tanti, troppi assenti. La notizia: torna Baldanzi dal primo minuto. Gyasi è preferito a Marin. Partenza forte dei rossoneri: al 3’ Reijnders calcia in diagonale dalla sinistra, ma il pallone termina sul fondo. Al 7’ la risposta empolese su calcio di punizione: Baldanzi tocca a Maleh, che dai 25 metri spedisce fuori. Al 10’ splendida azione ospite, ma sul cross di Calabria dalla destra Giroud arriva in ritardo all’appuntamento. Neppure sessanta secondi dopo, sulla prima vera azione dalla sinistra di Leao, il Diavolo passa in vantaggio: il portoghese se ne va sulla fascia, serve Loftus-Cheek, che appena entro area colpisce con un piattone destro chirurgico, che va a insaccarsi nell’angolo alla sinistra di Caprile. Al 13’ botta di Cambiaghi, con Hernandez che devia la sfera in corner. Al 22’ Theo Hernandez si mette in proprio, fa tutto il campo e arriva alla conclusione da posizione centrale: para Caprile. Replica immediata, con il mancino di Baldanzi dalla distanza: palla alta. Al 29’ sciocchezza di Maleh, che devia il pallone con le dita nei sedici metri: il Var richiama La Penna, che non può che concedere il penalty, trasformato da Giroud. Empoli più intraprendente nella ripresa. Al 6’ squillo degli azzurri con Baldanzi: il tiro dai 18 metri è bloccato a terra da Maignan. Al 9’ ci prova Loftus-Cheek da fuori: cuoio sul fondo. Al 17’ Leao sfugge a Gyasi sulla sinistra, crossa per Pulisic che stacca di testa, con Caprile abile ad alzare la palla sopra la traversa. Al 19’ ancora Leao, che stavolta tenta la giocata: il tiro a rientrare però finisce alle stelle. Al 22’ padroni di casa vicini alla rete: Cambiaghi batte da distanza ravvicinata, ma la traiettoria non è precisa. Al 26’ doppia occasione da dentro area: dapprima Cancellieri e poi Caputo sfiorano il gol: è Hernandez a salvare il Milan, mandando la palla in angolo. Al 29’ acrobazia di Leao da pochi passi: l’Empoli lo mura. Al 34’ Cambiaghi calcia sull’esterno della rete da posizione favorevole. Al 43’ ripartenza letale del Milan: da un angolo a favore dell’Empoli con palla persa, partono in coppia Pulisic e Traorè, con l’americano che serve alla perfezione il giovane, lodevole a battere Caprile. Cala il sipario al “Castellani”.

Tabellino

EMPOLI – MILAN 0-3

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (27’ pt Ranocchia), Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (29’ st Marin), Maleh; Baldanzi (12’ st Cancellieri); Cambiaghi, Caputo (29’ st Maldini). A disposizione: Berisha, Perisan, Indragoli, Sodero, Destro, Shpendi. Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (25’ st Bartesaghi), Kjaer (39’ st Gabbia), Hernandez, Florenzi (35’ pt Jimenez); Loftus-Cheek (25’ st Musah), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao (39’ st Traorè).

A disposizione: Nava, Mirante, Simic, Romero, Zeroli, Jovic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 11’ Loftus-Cheek, 31’ pt Giroud (rig.); 43’ st Traorè.

NOTE: giornata piovosa. Ammoniti: Calabria, Jimenez, Adli, Marin. Angoli: 6-6. Recupero: 3’, 3’. Usciti per infortunio Ebuhei e Florenzi per fastidi muscolari.