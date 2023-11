Trasferta delicata in chiave salvezza. Empoli, i numeri di Frosinone

EMPOLI

Ultimo allenamento questa mattina prima della partenza per Frosinone, dove domani alle 18.30 l’Empoli affronterà un delicato quanto importante match in chiave salvezza. Grazie all’ottima partenza stagionale i ciociari, neopromossi, per il momento sono sempre stati fuori dalla zona retrocessione, ma è chiaro che la squadra di Eusebio Di Francesco (81 presenze e 2 gol con la maglia dell’Empoli dal 1986 al 1991 tra Serie A, B, C1 e Coppa Italia) è da considerarsi una diretta concorrente per la salvezza. Nonostante un discreto tour-over, giovedì i gialloblù sono stati capaci di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo 2-1 il Torino, dopo i supplementari. Una prestazione che ha dimostrato come la squadra sembra aver assorbito bene la clamorosa rimonta (da 0-3 a 4-3 negli ultimi 20 minuti di gioco) patita a Cagliari. Tuttavia allo Stirpe il bilancio, seppur di poco, sorride agli azzurri capaci di vincere 4 delle 8 trasferte, a fronte di 3 sconfitte. L’ultima il 26 settembre 2020 in Serie B per 2-0 grazie alle reti di Moreo e La Mantia, con capitano proprio quel Simone Romagnoli che invece domani vestirà la maglia del Frosinone. L’ultimo squillo interno dei padroni di casa risale invece alla precedente stagione, in cadetteria, quando Beghetto, Dionisi, Novakovich e Zampano firmarono il 4-0 finale. Se anche nel complesso dei 16 incroci tra le due compagini è sempre l’Empoli a farsi preferire per 9 successi a 4, nei 4 scontri diretti disputati nella massima serie è il Frosinone ad essere in leggere vantaggio, avendone vinti 2 e pareggiati uno. Soltanto una volta, invece, si sono affrontati in precedenza i due allenatori Aurelio Andreazzoli ed Eusebio di Francesco. Era il 6 ottobre 2018 quando al Castellani-Computer Gross Arena l’attuale allenatore del Frosinone ebbe la meglio per 2-0 sulla panchina della Roma. Positivo, invece, il bilancio di Andreazzoli contro il Frosinone, battuto in 2 delle 4 occasioni che se lo è trovato di fronte, entrambe da allenatore dell’Empoli. Allo stesso modo, però, Di Francesco è una sorta di bestia nera per gli azzurri, che ha battuti in 7 degli 11 precedenti alla guida di Pescara, Sassuolo e Roma.

Altra curiosità legata a questa partita è la sfida nella sfida tra due dei giovani classe 2003 più interessanti della Serie A: Tommaso Baldanzi e Matias Soulé. Più ‘vecchio’ di appena 23 giorni il fantasista valdelsano continua ad avere un maggior valore di mercato e ha realizzato il primo gol stagionale dell’Empoli, ma l’argentino, scuola Juve, è in grande ascesa e nei 5 top campionati europei solo Bellingham del Real Madrid e Ferguson del Brighton sono più giovani di lui tra chi ha segnato almeno 5 reti.

Simone Cioni