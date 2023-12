Verso il mercato. Focus sulla mediana. Torna di moda il nome di Zurkowski

Quella di domani alle 15 all’Unipol Domus Arena di Cagliari sarà l’ultimo impegno dell’anno per l’Empoli, che poi tornerà in campo il 7 gennaio alle 12.30 per ospitare al Castellani-Computer Gross Arena il Milan. Esattamente 5 giorni dopo l’apertura della finestra invernale di mercato. Un mese in cui il presidente Corsi e il diesse Accardi si concentreranno soprattutto sul centrocampo. In mediana, visto il grande lavoro chiesto alle mezze ali, mancano infatti numericamente dei giocatori di quantità. Ecco perché torna di moda il nome di Zurkowski (nella foto). Il centrocampista polacco, oggetto del desiderio fin da quando a giugno 2022 è tornato alla Fiorentina, ha disputato finora 16 gare in B con lo Spezia, che lo scorso giugno lo ha riscattato per 3,2 milioni di euro, di cui solo 8 da titolare per appena 634 minuti complessivi degli oltre 1700 a disposizione. Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, non c’è da aspettarsi grandi movimenti. In primis perché l’Empoli non ha le possibilità per andare a prendere un attaccante che possa fare la differenza, da 15-20 gol per intendersi. In secondo luogo perché il mercato stesso non offre molto e in terza analisi perché, con il cambio di modulo e il ritorno ad un trequartista e due attaccanti, Andreazzoli dovrà valutare bene cosa possono dare quelli già a sua disposizione.