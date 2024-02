empoli

0

imolese

1

EMPOLI: Vertua, Alfani, Tempre, Suplja (81’ Pignataro), Falcusan (67’ Kurti), Gaj (46’ Bartelloni), Lamberta (60’ Massarelli), Forciniti, Fiorini, Mboumbou (81’ Sivieri), Coppola (67’ Spinosa). A disp. Poggiolini, Parente, Capacci, Bicchierini, Rolla, Tatti, Viti. All. Lisuzzo.

IMOLESE: Laukzemis, Gospodinov, Manzoni (61’ Kashari), Rama, Manes (85’ Guidi), Camara (65’ Molla), Vlahovic, Dragoi, Suarez (65’ Dall’Osso), Dandini, Capozzi. A disp. Bovo, Cinquemani, De Chiara, Mengoli, Giugliano, Rodondi, Brescia, Gandolfi, Marashi, Betto, Carpano, Elarchi. All. Casadio.

Arbitro: Noto di Pisa.

Reti: 78’ Molla.

Note. Espulso Fiorini (E) all’83’ per doppia ammonizione.

EMPOLI – Gli azzurrini non riescono a bissare con l’Imolese il successo dell’esordio contro gli australiani del Melbourne e adesso si giocheranno la qualificazione agli ottavi della 74esima Viareggio Cup nell’ultimo e decisivo incontro di domani contro i nigeriani dell’Ojodu City (fischio d’inizio alle sempre al Centro Sportivo di Monteboro). Al termine di una partita giocata a buon ritmo, in cui sul piano del gioco si sono però fatti preferire proprio i rossoblù romagnoli, l’Under 18 di Lisuzzo si è arresa 1-0. Le prime conclusioni verso la porta sono dell’Imolese con Camara e Coppola dalla distanza, ma in entrambe le circostanze la mira è fuori misura. Prima dell’intervallo la squadra di Casadio si rende pericolosa in altre due occasioni, ma prima Dandini è provvidenziale a recuperare su Mboumbou e poi Vertua è attento sulla botta di Capozzi. La palla-gol più clamorosa per sbloccare il risultato arriva però in avvio di ripresa ed è di marca empolese: corre il 48’, infatti, quando Lamberti sfrutta un corto retropassaggio di testa di Manzoni, per superare con un pallonetto il portiere in uscita, ma dopo il rimbalzo la sfera scavalca di un soffio la traversa. Così, a trovare il vantaggio è l’Imolese al 78’ con il neo entrato Molla, abile a recuperare palla a centrocampo e ad involarsi verso l’area azzurra, prima di scarica un bolide alle spalle di Vertua. Dopo 2 giornate, quindi, la classifica vede Empoli, Imolese, Melbourne e Ojodu appaiate a quota 3 punti.