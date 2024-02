Viareggio cup. Azzurrini eliminati. Non bastano 3 punti. Fatale la sconfitta contro l’Ojodu City

ojodu city

2

empoli

0

OJODU CITY: Owolabi, Ibrahim, Auwal, Scheriff, Subir (77’ Chukwuji), Monday, Okwelum, Hosea, Alaekwe (77’ Kolawole), Olokotintin, Obalowu. A disp. Nlend, Arowolo, Folarin, Ebiesuwa, Oladapo. All. Ogunlaja.

EMPOLI: Versari, Parente, Gaj (66’ Alfani), Kurti, Capacci, Tatti (84’ Spinosa), Bicchierini, Suplja (46 Tempre), Massarelli, Mboumbou, Coppola (66’ Lamberta). A disp. Viti, Bartelloni, Rolla, Pignataro, Spinosa. All. Lisuzzo.

Arbitro: Nafra del Valdarno.

Reti: 31’ Subir, 61’ Ibrahim.

Note. Espulso al 90’ Capacci (E).

EMPOLI – Una rete per tempo dei nigeriani dell’Ojodu City e l’Under 18 dell’Empoli si ritrova fuori dalla Viareggio Cup. Gli azzurrini chiudono infatti il proprio girone eliminatorio al 3° posto con 3 punti, non sufficienti per risultare una delle due migliori terze dei gironi 4, 5 e 6, ossia Centre National Brazzaville (Congo) e Avellino. Al Centro Sportivo di Monteboro, i ragazzi di mister Lisuzzo (nella foto di Empoli Fc) iniziano con buon piglio, ma è l’Ojodu a passare in vantaggio poco dopo la mezz’ora con un preciso diagonale di Subir. Prima dell’intervallo, poi, gli azzurrini protestano in maniera veemente per un fallo in area ai danni di Coppola non rilevato. Nella ripresa l’Empoli fallisce il pari con Massarelli e intorno a metà frazione incassa il 2-0 di Ibrahim, che superare Versari con un pallonetto. I nigeriani poi controllano bene con l’Empoli che chiude anche in dieci uomini.