Viti efficace e propositivo. Colombo poco preciso

GOGLICHIDZE 6 – Lascia troppo spazio a Zaccagni in occasione del pari, unica sbavatura di una prestazione con buona continuità.

ISMAJLI 7 – Ci mette una pezza in almeno tre circostanze su altrettanti traversoni, bravo in anticipo, tempista nelle chiusure e robusto in marcatura.

VITI 7 – Isaksen ha un altro passo, ma a parte un paio di volte, lo assorbe sempre bene e nella ripresa diventa anche più propositivo.

GYASI 6 – Concede due volte campo a Tavares e ne escono un gol e un rigore. Per il resto è attento in fase di copertura e si sgancia con buona frequenza, senza però riuscire ad incidere.

ANJORIN 6 – Buoni recuperi, un paio di affondi ma anche qualche lettura da migliorare. Serve maggior continuità.

HENDERSON 6 – Tiene alta l’intensità della squadra, sveglio sulle seconde palle, si vede poco in fase propositiva.

GRASSI 6.5 – Catalizza molte seconde palle e gestisce bene i tempi di aggressione. Scherma con grande efficacia Dia.

PEZZELLA 6 – Non sempre lucido nella gestione del pallone ed è fuori tempo su Dia in occasione del rigore. L’assist per il vantaggio di Esposito è comunque ancora suo.

CACACE 6 – Entra e affonda subito a sinistra, si rende protagonista di un’altra bella discesa, troppo lontano nel finale da Pedro.

SOLBAKKEN 6 – Gli manca sempre lo spunto al momento di far male, innesca qualche buona ripartenza poi cala nella ripresa.

DE SCIGLIO 6 – Si piazza al posto di Gyasi e cerca di dare equilibrio.

EKONG 6 – La sua esuberanza fisica e la sua sfrontatezza possono essere preziose, ma deve imparare a giocare di più con i compagni.

ESPOSITO 6.5 – Segna un gol da centravanti puro lui che centravanti non è, dimostra astuzia in più di una circostanza oltre alla solita grande mole di lavoro per la squadra. Esce stremato.

COLOMBO 5.5 – Entra quando l’Empoli non riesce a ripartire, la volontà c’è, la precisione meno. D’AVERSA 6 – Solito approccio di spessore, tanta intensità e duelli vinti, meno brillante invece l’ingresso in campo dopo l’intervallo e in generale una ripresa di maggior sofferenza dove la squadra non è riuscita a ripartire.

Si.Ci.