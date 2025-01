Entrambi ALLE PRESE CON un’elongazione. Thuram: più no che sì. Leao parte in panchina. Il derby rischia di perdere due protagonisti

Protagonisti designati, ma molto, molto a rischio. Marcus Thuram da un lato, Rafa Leao dall’altro. Per il francese, ieri, accertamenti strumentali: gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata oggi: non partirà dall’inizio e anche per la panchina non filtra ottimismo. Anche Leao lotta con un’elongazione, al flessore sinistro, rimediata a Verona. Ieri ha lavorato ancora a parte. Anche per lui decisiva la giornata di oggi (per la panchina o la tribuna). Recuperato Loftus-Cheek: dalla lesione del bicipite femorale destro e dall’influenza che lo ha escluso dai convocati contro la Juventus (febbricitanti anche Jimenez e Abraham). Nella finale affidata all’arbitro Simone Sozza (curiosità: di Milano), ci sarà anche Emerson Royal: ammonito con i bianconeri e in diffida, da regolamento salterà la prossima di campionato col Cagliari. Multa salata per il Milan, infine: seimila euro "per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della ripresa di circa cinque minuti; recidiva". Con la Roma, infatti, tre minuti erano costati tremila euro.

l. m.