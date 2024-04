Esame Carrarese per la Recanatese. Shiba: "È il momento di spingere"

Il primo comandamento della decisiva gara odierna dovrà essere, per la Recanatese, quello dell’attenzione che non dovrà mai venire meno, neanche per una frazione di secondo e dovrà riguardare tutti coloro che saranno chiamati in causa. Abbiamo già rimarcato come la Carrarese disponga di una delle difese meno perforate del girone, ma se i toscani occupano la terza posizione in classifica buona parte del merito va anche ad un reparto offensivo che, nell’undici titolare, potrebbe schierare Finotto, Panico e Capello, gente insomma che potenzialmente può concretizzare qualsiasi opportunità. Senza contare poi che in panchina dovrebbero accomodarsi Morosini (determinante nella salvezza dell’Ascoli qualche stagione fa) e Giannetti che ha, al suo attivo, parecchie reti anche in categoria superiore. Verissimo che, vista la precaria situazione di classifica, l’obiettivo è quello dell’intera posta ma, per arrivarci, è indispensabile evitare anche ogni più piccola sbadataggine. Filippi e lo staff ne saranno perfettamente consapevoli e quando si parla di asticella delle difficoltà non ci sono dubbi che oggi siamo…ai vertici. Alla vigilia ha parlato il difensore Cristian Shiba: "affrontiamo una partita importante contro una squadra molto forte e ci aspettiamo 90 minuti duri. Di sicuro daremo il massimo". Il dato più confortante per voi sono le due ultime gare senza aver subito reti: "Verissimo, è una cosa che ci dà fiducia e compattezza, ragionando sempre di squadra eppoi, in casa, ultimamente abbiamo raccolto dei risultati positivi e speriamo di proseguire. Personalmente sono in un buon periodo di forma e ci voleva dopo un momento un po’ altalenante, ma credo che questa sia una condizione che riguardi un po’ tutti i compagni. Dobbiamo spingere e conquistare più punti possibili, oggi e nelle prossime tre partite che ci restano".

Intanto tra i convocati rientrano sia Longobardi che Egharevba: il primo potrebbe partire anche tra i titolari ed in quel caso il "sacrificato" dovrebbe essere Pelamatti. Ci sarà il pesante forfait di Peretti con Veltri quindi che sarà chiamato a completare la difesa a tre con Ferrante e proprio Shiba.

Sull’altro fronte invece le assenze sono quelle dell’attaccante Niccolò Belloni e del centrocampista argentino Nicolas Schiavi, quest’ultimo squalificato ed anche infortunato ma Antonio Calabro dispone di molteplici alternative di ottimo livello e sicuramente l’atteggiamento dei suoi sarà, quantomeno, battagliero. Morale di tutto il discorso? Servirà la partita perfetta…o giù di lì. Da segnalare infine il pareggio colto dalla squadra Primavera 4 a Pineto per 2-2 con le marcature leopardiane griffate da Masi e dal "solito" bomber Pesaresi.

Andrea Verdolini