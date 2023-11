Espugnato di misura il "Moreno Gubbiotti». L’ex Bagnato fa volare il Terni Fc. La Narnese beffata nel finale

Narnese

0

Terni Fc

1

NARNESE: Rossi 6.5, Pinsaglia 6 ( 23’ st. Mora s.v.), Colangelo 6.5, ( 27’ Quondam s.v.) , Silveri 6.5, Blasi6 Aldair 5.5, Defendi 6, Petrini 6.5, Rocchi 6 Principi 6.5 ( 43’ st. Grifoni s.v.), Perotti 6. All. Sabatini 5.5

TERNI FC: Cunzi 6.5, Proietti z.d. 5, ( 38’ Leonardi s.v.), Dianda 5.5, ( 31’ st. Dida s.v.), Gaggiotti 6, Fabris 5.5, Valerio 6.5, Carletti 6, Bagnato 7, (6’ st. Cianchetta 6), Lora AlMonte 6.5, (41’ st. Potenza s.v.), Pacilli 6.5 Pescicani 6.5. All. Borrello 6

Arbitro: Ambrosino di Nola 6.5

Marcatore: 49’ st. Bagnato

NARNI - Al Moreno Gubbiotti di Narni, a spuntarla all’ultimo tuffo è la Terni Fc, con il classico gol dell’ex Bagnato. La Narnese avrebbe meritato almeno il pareggio. Al 9’ minuto tiro telefonato di Bagnato sul quale Cunzi non ha problemi. Repilca degli ospiti sei minuti dopo con un angolo di Carletti colpo di testa di Pescicani alto. Passa un minuto e mischia furibonda sotto porta in area narnese , dopo un batti e ribatti Rossi si trova la palla in mano. Al 21’ si distende la Narnese, Rocchi apparecchia per Colangelo, tiro dal limite che va fuori di un soffio, con Cunzi impietrito. Ad un minuto dallo scadere della prima frazione , Perotti aggunta la sfera all’altezza del dischetto tiro a botta sicura un difensore ci mette la gamba deviando in angolo. Nella ripresa al 5’ Perotti va al fendente di destro deviato. Al 28’ Cunzi dice di no a Defendi poi Principi a tu per tu con il portiere ospite si vede parare ancora il tiro di piede. Al 36’ Bagnato fa le prove del gol mandando alto. Al quarto minuto di recupero pero’non fallisce il gol della vittoria per la Terni Fc, insaccando con un tiro dal limite dell’area. Luca Pelusi