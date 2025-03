Espugnato il "Migaghelli» (1-2). L’Angelana non molla. Pietralunghese battuta

PIETRALUNGHESE 1 ANGELANA 2

PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Aquilini (25’pt Convito), Sedran, Met Hasani, Lilli (1’st Marietti); Ventanni (39’st Oliva), Capezzuto, Pauselli; Duranti (24’st Francioni), Rossi, Mangiaratti. A disp.: Nappo, Magalotti, Simoncini, Brunella, Balini. All.: Luca Pierotti.

ANGELANA (4-3-3): Buini; Dell’Orso, Tondini, Sallaku, Melillo (39’pt Marocchi); Brunetti (22’st Ravanelli), Myrtollari, Mendes; Formichetti (33’st Martiniello), Ndiaye, Riommi (6’st Akhigbe). A disp.: Longo, Tarpanelli, Roscini, Piermarini, Tofi. All.: Valeriano Recchi.

Arbitro: Cifra di Latina (Polveri e Bicaroni).

Marcatori: 22’pt Myrtollari (A), 36’pt rig. Ndiaye (A), 3’st Mangiaratti (P).

NOTE: spettatori 300 circa. Al 14’ espulso Sedran (P) per chiara occasione da gol. Ammoniti: Met Hasani, Ventanni, Duranti (P); Mendes (A). Recupero: 1’pt, 4’st.

L’Angelana non molla e arriva al big match di domenica prossima a 2 punti dal Sansepolcro capolista. Al Migaghelli saranno di scena i biturgensi in una sfida che può valere un campionato. La gara del Martinelli, però, era di quelli che Recchi temeva eccome con la Pietralunghese decisa a conquistare punti per alimentare il sogno playoff. A incanalare la gara sui binari voluti dai biancorossi ecco la zampata di Myrtollari al minuto 20. La Pietralunghese accusa il colpo e fatica ad imbastire una reazione con Myrtollari e Mendes padroni del centrocampo in casa giallorossa. Al 37’ il direttore di gara concede anche un penalty all’Angelana. Su dischetto va il grande ex, Bebeto, nella prima parte di stagione a Pietralunga. Abibi è battuto e per il puntero senegalese, sempre più leader della classifica marcatori, è il diciannovesimo centro. Si va all’intervallo sul 2-0 in favore dell’Angelana. Negli spogliatoi Pierotti, ex della sfida, striglia i suoi e, dopo 3 minuti della ripresa, la Pietralunghese accorcia subito le distanze con Mangiaratti. Nel secondo tempo è un’altra Pietralunghese ma l’Angelana si difende con ordine, senza concedere spazi, e riparte in contropiede. Come al 35’ quando l’argentino Sedran è costretto a mettere giù Bebeto lanciato a rete, rimediando il rosso che lascia la Pietralunghese in dieci. Triplice fischio e la festa, al Martinelli, è tutta giallorossa.