Espulsione di Bertola compromette la vittoria dello Spezia contro il Mantova

"Quella severissima espulsione comminata a Bertola ha compromesso la vittoria dello Spezia". Rabbia all’ennesima potenza tra i tifosi per la decisione del Var e dell’arbitro di sventolare il rosso al difensore carrarese a Mantova: "Undici contro undici non avrebbero mai pareggiato". Arrabbiato Antonio Vaccaro: "Vorrei rivedere l’espulsione di Bertola perché è un episodio che ha indirizzato la partita, undici contro undici lo Spezia avrebbe vinto. Non positivo, nel complesso, l’arbitraggio di Ghersini. La squadra ha fatto la partita, andando sul duplice vantaggio, poi complice quel rosso, ha sofferto troppo il ritorno del Mantova, probabilmente per un po’ di stanchezza. Sono 7 i punti di distacco dal Pisa, ma fino a quando la matematica non ci condannerà, bisogna crederci". Per Luca Sassetti le speranze di secondo posto sono sfumate: "Il sogno promozione diretta, dopo il pareggio di Mantova, è svanito, ma questo pareggio non deve far andare giù il morale alla squadra che dovrà focalizzarsi nel raggiungimento del terzo posto. È chiaro che sono abbastanza amareggiato per la vittoria sfumata dopo una partita che, per molti tratti, i bianchi hanno dominato. Purtroppo l’espulsione di Bertola ha compromesso la partita, gli Aquilotti hanno patito l’uomo in meno".

Punta il dito sull’arbitraggio Rocco Luppino: "Troppo severa l’espulsione a Bertola che ha pregiudicato il prosieguo della partita, 11 contro 11 llo Spezia avrebbe conquistato i tre punti. Purtroppo perdura l’astinenza di vittorie in trasferta da più di due mesi. Abbiamo vinto gli scontri diretti contro il Sassuolo e il Pisa, ma abbiamo lasciato punti vitali contro squadre più alla portata. Comunque, lo Spezia sta facendo un grande campionato, l’importante sarà arrivare al terzo posto, per disputare i play-off da favoriti". Mastica amaro Antonio Masciullo: "Fino a quando c’è stata parità numerica, lo Spezia ha tenuto bene, la vittoria sarebbe stata acquisita senza problemi. Poi c’è stata quell’espulsione troppo severa di Bertola, soprattutto se si valuta l’intensità del contatto. Abbiamo visto falli peggiori in altre partite, pensiamo a quello commesso contro Elia nel match contro il Palermo. Non buona la direzione arbitrale. Dopo questo pareggio il sogno promozione diretta tramonta, lo Spezia dovrà consolidare il terzo posto in ottica play-off".

Fabio Bernardini