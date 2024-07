Estate da test di lusso. Il Milan aspetta Ancelotti

Manca meno di una settimana all’inizio del raduno del Milan, fissato a Milanello lunedì 8 luglio. Sarà il primo giorno del nuovo tecnico Paulo Fonseca che non avrà a disposizione i giocatori impegnati agli Europei e in Coppa America: Theo Hernandez e Maignan (Francia), Pulisic e Musah (Stati Uniti), Reijnders (Olanda), Leao (Portogallo), Jovic (Serbia), Okafor (Svizzera). La rosa lavorerà spalla a spalla con Milan Futuro, la squadra Under 23 guidata da Daniele Bonera che parteciperà per la prima volta al campionato di Serie C, nel girone B, al via domenica 25 agosto, mentre i primi turni della Coppa Italia di categoria saranno domenica 11 e 18 agosto. Per quanto riguarda la prima squadra, ufficiali anche le prime amichevoli, a partire dall’esordio previsto per sabato 20 luglio alle 17.30, in Austria, contro il Rapid Vienna all’Allianz Stadion di Hutteldorf. A seguire il pre-campionato rossonero si sposterà negli Stati Uniti dove, in occasione del Soccer Champions Tour, affronterà tre top team europei. Domenica 28 luglio a mezzanotte (orario italiano) il primo big match contro il Machester City, allo Yankee Stadium di New York. Mercoledì 31 luglio invece, alle 20.30 italiane, la sfida di Chicago col Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ultima tappa a Baltimora, martedì 6 agosto: partita col Barcellona alle ore 19.30.

In casa Inter, invece, non è ancora stata ufficializzata la data del raduno che dovrebbe essere sabato 13 luglio. Alla spicciolata arriveranno poi i vari nazionali: Darmian, Dimarco, Bastoni, Barella e Frattesi (Italia), Pavard e Thuram (Francia), De Vrij e Dumfries (Olanda), Lautaro Martinez e Carboni (Argentina), Sommer (Svizzera), Buchanan (Canada), Zielinski (Polonia), Calhanoglu (Turchia), Asllani (Albania), Arnautovic (Austria). Saltata la tournée in Cina, durante la quale i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare in amichevole Psg e Atletico Madrid, tra gli appuntamenti pre-campionato dovrebbe esserci un test mercoledì 7 agosto, allo stadio U-Power di Monza, contro l’Al-Ittihad, la squadra saudita nella quale militano, tra gli altri, l’ex Real Madrid Benzema e l’ex Chelsea e nazionale francese Kanté. Nero su bianco, invece, l’accordo con il nuovo sponsor. "Betsson Sport sarà il nuovo official main partner dell’Inter. Per i prossimi quattro anni il brand di infotainment sportivo sarà presente sulla prestigiosa maglia nerazzurra, prova concreta del più grande accordo di sponsorizzazione di maglia nella storia del club", si legge nel comunicato di ieri. L’accordo dovrebbe portare nelle casse del club nerazzurro circa 30 milioni di euro a stagione.