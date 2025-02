A Montecarlo. Depay condannato per guida pericolosa

Memphis Depay, ex attaccante di Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid, è stato condannato nel Principato di Monaco a 4 mesi di carcere con la condizionale per guida pericolosa. La scorsa estate, l’olandese oggi al Corinthians era risultato positivo all’alcoltest dopo essere stato fermato alla guida di una Rolls Royce a Montecarlo. Per lui anche una multa di 9 mila euro e il divieto di guidare nel Principato per due anni.