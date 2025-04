Real Madrid, Ancelotti ai saluti? Si scalda Xabi Alonso

Madrid, 22 aprile 2025 – Per quanto tempo Carlo Ancelotti sederà ancora sulla panchina del Real Madrid? La stagione 2024-25 si avvicina alla conclusione, e per i blancos non è stata sicuramente una delle migliori. Certo, Mbappé e compagni sono ancora in corsa per la vittoria della Liga, i quattro punti di distacco dal Barcellona non sono irrecuperabili, e poi tra soli quattro giorni ci sarà la finale di Coppa del Re proprio contro i blaugrana, che, in caso di vittoria, potrebbe addolcire la stagione, ma l'uscita contro l'Arsenal in Champions League fa ancora tanto rumore in casa Real, soprattutto per come è arrivata. I blancos sono stati sovrastati sotto tutti i punti di vista, e anche il ritorno, dove ci sarebbe dovuta essere la famosa “remuntada”, ha visto l'Arsenal trionfare, con un Real Madrid spento e mai pericoloso. Nei giorni immediatamente successivi si è parlato tanto, soprattutto della situazione riguardante Carlo Ancelotti, con una domanda che si è presa la scena: “Ma il ciclo del tecnico italiano è finito?”. L'ex mister del Milan ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2026, ma ciò non esclude una sua uscita di scena prima della scadenza. Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il Getafe, Ancelotti ha parlato anche del suo futuro, evidenziando come adori la panchina del Real Madrid e speri di rimanere il più a lungo possibile, ma non ha comunque escluso un addio al termine della stagione. Da tempo sulle sue tracce c'è la nazionale brasiliana, in un momento di difficoltà e alla ricerca di un commissario tecnico che possa garantirle un buon cammino nei prossimi Campionati del mondo, in programma per l'anno prossimo. Finora, l'unica esperienza di Ancelotti in nazionale è stata tra il 1992 e il 1995, ma solo come vice di Arrigo Sacchi. Qualora dovesse abbandonare la panchina del Real Madrid, il principale candidato a sostituirlo è Xabi Alonso, ora mister del Bayer Leverkusen, che con la maglia dei blancos ha giocato dal 2009 al 2014. Il mister spagnolo ha dimostrato di essere un predestinato con la vittoria del campionato tedesco, della Coppa di Germania e della Supercoppa nella passata stagione, e quest'anno si trova al secondo posto in Bundesliga dietro il Bayern Monaco. Date le voci insistenti su un suo possibile approdo al Real Madrid, si è voluto esprimere anche Fernando Carro, Ceo del Bayer Leverkusen, il quale ha riferito come non ci sia una clausola di uscita ma un semplice accordo tra gentiluomini, che prevede la possibilità di addio senza alcun tipo di ostacolo qualora arrivasse l'offerta di una squadra per la quale ha giocato nella sua carriera da giocatore.