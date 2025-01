Da “zona Cesarini” a “zona Atletico Madrid”: come i colchoneros si trasformano dopo il 90'

Madrid, 22 gennaio 2025 – L'Atletico Madrid non molla mai. Fin quando l'arbitro non fischia, gli uomini di Simeone non si arrendono, e nella sfida di ieri contro il Bayer Leverkusen c'è stata l'ennesima dimostrazione. In una partita strana, terminata in dieci contro dieci a seguito delle espulsioni di Barrios al 25' e di Hincapié al 76', i colchoneros sono riusciti a trovare la vittoria ancora una volta allo scoccare del 90', grazie a Julian Alvarez.

Non è la prima volta nella quale l'Atletico Madrid trova il gol dopo il 90'. Anzi, in questa stagione le reti segnate dai colchoneros nei minuti di recupero sono state addirittura 14 in 31 partite, quasi una ogni due match. Il primo di questi gol è arrivato il 25 agosto nella gara contro il Girona, quando Koke ha segnato il gol del 3-0 al 94', poi, appena sei giorni dopo, è stata la volta di Correa, che, con il gol segnato al 92' contro l'Athletic Bilbao, ha regalato i tre punti a Simeone. Il terzo gol in “zona Cesarini” dei colchoneros è stato di Julian Alvarez al 94' contro il Valencia, il 15 settembre, mentre il quarto è stato ad opera di Giménez il 19 settembre contro il Lipsia in Champions League, ed è arrivato al 90'. Anche il quinto è stato segnato al 90', ed è il gol di Alvarez contro il Celta Vigo dello scorso 26 settembre, che ha regalato i tre punti alla squadra di Simeone. Il sesto ha un sapore particolare, perché si tratta del gol di Correa contro il Real Madrid, segnato al 95' e decisivo per il pareggio contro i blancos nella gara del 29 settembre.

La settima rete è stata quella di Sørloth al 99' contro il Leganés (il 20 ottobre), l'ottava quella di Correa contro il PSG al 93' (il 6 novembre) e la nona ancora una volta di Sørloth, al 92' contro il Valladolid, nella gara del 30 novembre. Lo scorso 5 dicembre, contro il Cacereño in Coppa del re sono arrivati ben due gol oltre il 90': l'autogol di Perez, al 92', e la rete di Alvarez, al 96'. Il dodicesimo centro in zona Cesarini è arrivato nel 4-3 di domenica 8 dicembre contro il Siviglia, ad opera di Griezmann al 94', che è valso i tre punti. Stesso risultato per il tredicesimo, ovvero il gol di Sørloth contro il Barcellona nel big match dello scorso 21 dicembre.