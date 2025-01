Atletico Madrid da record: solo vittorie dal 31 ottobre

Madrid, 14 gennaio 2025 – Se l'Atletico Madrid di Simeone si è preso la vetta della classifica della Liga ed è tornato ad un solo punto dall'ottavo posto in Champions League (l'ultimo valevole per la qualificazione diretta agli ottavi di finale) lo deve ad una striscia incredibile di vittorie consecutive. L'ultima sconfitta dei colchoneros, infatti, risale al 27 ottobre, quando Simeone e i suoi hanno perso 1-0 in trasferta contro il Betis Siviglia. Dalla gara successiva (Coppa del Re contro l'Unio Esportiva Vic), giocata il 31 ottobre, l'Atletico Madrid non si è più fermato.

Nella sfida del giorno di Halloween, i colchoneros si sono imposti con il risultato di 2-0, per poi ritrovare la vittoria anche in campionato il 3 novembre: 2-0 contro il Las Palmas. Il 6 novembre è arrivato un successo anche in Champions (2-1 contro il PSG), e domenica 10 novembre è bastato Julian Alvarez per superare il Mallorca allo Stadio de Son Moix. Al rientro dalla sosta, è arrivata la quinta vittoria consecutiva (contro il Deportivo Alavés), prima del 6-0 ai danni dello Sparta Praga in Champions League. Appena quattro giorni dopo, il 30 novembre l'Atletico Madrid è stato protagonista di un'altra goleada, questa volta in campionato ai danni del Real Valladolid, sconfitto 5-0. Il 5 dicembre, Simeone e i suoi hanno liquidato con un 3-1 il Cacereño, mentre l'8 dicembre è arrivata la vittoria al cardiopalma contro il Siviglia, con la rete decisiva segnata al 94' da Griezmann. L'11 dicembre è toccato allo Slovan Bratislava scontrarsi contro la furia dell'Atletico Madrid: 3-1 per gli uomini di Simeone, e nella diciassettesima giornata di Liga, giocata il 15 dicembre contro il Getafe, l'unico gol della partita è stato di Sorloth. Il norvegese è stato protagonista anche del successo per 2-1 contro il Barcellona il 21 dicembre, con la rete decisiva segnata al 96', mentre il 2025 si è aperto con due successi per 1-0: contro il Marbella in Coppa del Re il 4 gennaio e contro l'Osasuna in campionato il 12 gennaio. Dal 31 ottobre ad oggi, l'Atletico Madrid ha segnato ben 35 gol in 14 partite, subendone appena 8 e collezionando pure 8 clean sheets, dimostrando come la squadra sia decisamente cresciuta rispetto all'inizio della stagione, anche grazie alla solidissima fase difensiva. Domani i colchoneros scenderanno nuovamente in campo per gli ottavi di finale di Coppa del Re: ad accoglierli ci sarà l'Elche, squadra al secondo posto in Segunda Division, alla quale servirà un miracolo per proseguire nella competizione. Dal lato suo, l'Altetico Madrid ha ancora voglia di vincere, per non fermare a 14 la strscia di successi consecutivi.