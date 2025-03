Barcellona, respinto il ricorso: la gara con l'Osasuna si giocherà il 27 marzo

Barcellona, 20 marzo 2025 – Nei giorni scorsi, il Barcellona aveva annunciato un ricorso a seguito della decisione della Federazione spagnola di recuperare la gara contro l'Osasuna il 27 marzo. La partita, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 8 marzo, è stata rinviata a seguito dell'improvvisa scomparsa del medico blaugrana, Carles Minarro Garcia. Dato il calendario fittissimo e il rischio di recuperare il match troppo tardi, la Federazione spagnola aveva individuato il 27 marzo come data utile per recuperare la gara di campionato, ma il Barcellona si è subito opposto. In questa data, infatti, Flick non potrà contare su alcuni giocatori fondamentali a causa degli impegni con le rispettive nazionali, nello specifico Araujo e Raphinha. Il difensore, che dopo l'infortunio è tornato pienamente nelle rotazioni di Flick, dovrà giocare le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Argentina e Bolivia, con quest'ultima gara che si disputerà appena quarantotto ore prima del recupero contro l'Osasuna. L'attaccante brasiliano, invece, sarà impegnato nelle gare contro Colombia e Argentina, anche queste valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. A causa della vicinanza tra queste partite e il recupero contro l'Osasuna, nessuno dei due potrà essere convocato per il recupero della giornata di Liga. Di conseguenza, Flick dovrà studiare un modo per rendere competitiva la squadra senza due giocatori importanti. Raphinha, infatti, è uno dei più in forma di tutta la formazione blaugrana, tanto che lo stesso mister tedesco qualche settimana prima ha detto che, secondo lui, dovrebbe rientrare tra i candidati per il prossimo pallone d'oro. In stagione, il brasiliano ha messo a referto 27 gol e 20 assist in 42 gare totali, contribuendo a rendere l'attacco blaugrana uno dei più forti del mondo. In più, da quando Flick ha deciso di responsabilizzarlo, assegnandogli anche pure la fascia da capitano, il brasiliano è diventato un vero e proprio leader della squadra. Per la prossima uscita, il mister tedesco dovrà cercare di sopperire all'assenza del numero 11, compito tutt'altro che semplice. La società blaugrana non ha commentato la decisione della federazione spagnola di respingere il ricorso tentato dal Barcellona, e sembra difficile che possa presentarne un altro nelle prossime ore. Quella contro l'Osasuna sarà una gara fondamentale per il Barcellona, che, in caso di vittoria, ritornerebbe in testa in solitaria a +3 sul Real Madrid e andrebbe addirittura a +7 sull'Atletico Madrid terzo.