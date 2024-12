Barcellona super: unica squadra nei top 5 campionati con due giocatori in doppia cifra

Barcellona, 4 dicembre 2024 – Quello di novembre non è stato certamente il mese migliore per il Barcellona di Flick, che ha collezionato appena 4 punti in campionato e ha permesso al Real Madrid di riavvicinarsi pericolosamente alla vetta della classifica. Nello scorso mese, infatti, i blaugrana hanno vinto soltanto contro l’Espanyol (3-1), mentre le sconfitte sono state addirittura due: 0-1 contro la Real Sociedad e 1-2 contro il Las Palmas. Contro il Celta Vigo nello scorso 23 novembre, invece, il Barça non è andato oltre il 2-2. Sempre nel mese di novembre, inoltre, i blaugrana hanno dovuto fare a meno di uno degli uomini chiave: Lamine Yamal, che, a seguito di un infortunio rimediato prima della sosta, ha dovuto saltare alcune partite, privando il Barcellona del suo talento. Tuttavia, nella giornata di ieri il Barça è tornato alla vittoria, sconfiggendo per 5-1 il Maiorca in trasferta, grazie alle reti Ferran Torres, Raphinha (doppietta), De Jong e Pau Victor. A seguito della vittoria, il mister dei blaugrana Hansi Flick ha detto di essere “decisamente contento” del fatto che il mese di novembre sia finito, facendo intendere come la sfida di ieri fosse quasi una rinascita per la sua squadra.

Le cifre clamorose

Oltre la vittoria, però, il Barcellona può anche festeggiare un altro importantissimo fatto, che evidenzia come il lavoro del tecnico tedesco stia dando i suoi frutti. Grazie alla doppietta segnata ieri, al 56’ su calcio di rigore e al 74’ su assist di Yamal, Raphinha è arrivato a quota 11 gol, diventando il secondo giocatore ad andare in doppia cifra di reti nella squadra, dopo Lewandowski che si trova a quota 15. Questo ha permesso al Barça di essere l’unica squadra dei top 5 campionati europei ad avere già due giocatori con più di 10 gol in campionato. Il brasiliano, inoltre, ha anche fornito 8 assist nella Liga, dimostrando di essere diventato un giocatore fondamentale nello scacchiere di Flick. In campionato, infatti, l’ex ala del Leeds ha giocato il 94% dei minuti totali, mentre la sua partecipazione ai gol della sua squadra è del 40%. Lewandowski, invece, oltre le 15 reti messe a segno in Liga, conta pure due assist, con il 35% di partecipazione ai gol del Barça. Anche in Champions i due stanno decisamente dominando, come dimostrano i 7 gol in 5 presenze per il polacco e le 5 reti e i 2 assist per il brasiliano. Non bisogna poi scordarsi di Yamal, che, nonostante i 20 giorni saltati a causa dell’infortunio, ha già messo a segno 5 gol e 9 assist in 14 partite in Liga e 1 gol e 1 assist in 4 apparizioni in Champions.