Premier League, il City perde ancora. Il Liverpool allunga a +5. United ok

Bologna, 11 novembre 2024 - Il fine settimana dell'undicesima giornata di Premier League si è concluso. Il Liverpool resta capolista e, anzi, allunga anche in vetta alla classifica del campionato inglese. La vittoria dei Reds sull'Aston Villa è infatti seguita ad un altro tonfo del Manchester City, che attraversa un grave periodo di difficoltà e si trova in questo momento a cinque lunghezze dal vertice. Il big match tra Arsenal e Chelsea è terminato in parità, mentre il Manchester United ha piazzato un successo convincente contro il Leicester City, piegato per 3-0. Meno fortunato il fine settimana del Tottenham, che in casa è crollato per 2-1 sotto i colpi dell'Ipswich Town.

Le partite del fine settimana di Premier League

Il Liverpool ha messo la freccia e tenta la fuga. La squadra di Arne Slot ha sconfitto per 2-0 l'Aston Villa ad Anfield Road, vero fortino da quando il nuovo tecnico siede sulla panchina dei Reds: 15 successi in 17 gare e primo posto momentaneo in classifica. Entrambi i gol del 2-0 sono stati timbrati dalla presenza di Momo Salah, autore dell'assist per la prima marcatura di Nunez e autore della rete del k.o dei Villains. Il Manchester City arriva a questa sosta di novembre con tante difficoltà. I Citizens hanno perso la quarta partita di fila, un record negativo che è una novità per Pep Guardiola. Da quando hanno perso Rodri, i campioni in carica fanno fatica. A metterli al tappeto stavolta è stato il Brighton, che ha rimontato il gol di Haaland siglato al 23'. La doccia fredda per il City arriva al 78' e all'83', quando prima Joao Pedro pareggia e poi O'Riley conclude la remuntada. Dall'altra parte di Manchester, quella United, invece si torna a respirare. I Red Devils hanno demolito per 3-0 il Leicester City, grazie a Bruno Fernandes, Garnacho e ad un'autorete di Kristiansen. Il big match di questo undicesimo turno, quello tra Chelsea e Arsenal, si è concluso in parità. I Gunners, andati in vantaggio con Martinelli, hanno poi incassato la rete del pareggio di Neto per i Blues. Questo risultato permette al Fulham di raggiungere entrambe in classifica, grazie al successo ottenuto nel derby di Londra contro il Crystal Palace.

Risultati Premier League giornata 11

Brentford – Bournemouth 3-2 17' Evanilson (Bo), 27' 58' Wissa (Br), 49' Kluivert (Bo), 50' Damsgaard (Br) Crystal Palace – Fulham 0-2 45+2' Smith Rowe, 83' Wilson West Ham United – Everton 0-0 Wolverhampton – Southampton 2-0 2' Sarabia, 51' Cunha Brighton Hove Albion – Manchester City 2-1 23' Haaland (M), 78' Joao Pedro (B), 83' O'Riley (B) Liverpool – Aston Villa 2-0 20' Nunez, 84' Salah Manchester United – Leicester City 3-0 17' B. Fernandes, 38' aut. Kristiansen, 82' Garnacho Nottingham Forest – Newcastle United 1-3 21' Murillo (No), 54' Isak (Ne), 72' Joelinton (Ne), 83' Barnes (Ne) Tottenham – Ipswich Town 1-2 31' Szmodics (I), 43' Delap (I), 69' Bentancur (T) Chelsea – Arsenal 1-1 60' Martinelli (A), 70' Neto (C)