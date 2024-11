Bundesliga, il Bayern Monaco vince e vola a +5. Lipsia rallentato dal Moenchengladbach

Bologna, 11 novembre 2024 - Il Bayern Monaco inizia a scappare in vetta alla classifica della Bundesliga. Al termine della decima giornata del campionato tedesco, i bavaresi hanno guadagnato altri due punti sul Lipsia e si sono portati così a +5. La vittoria di misura è bastata in casa del St. Pauli, che è stato battuto per una rete realizzata da Musiala. Il club Red Bull, invece, non è andato oltre al pareggio interno a reti bianche contro il Borussia Moenchengladbach. Prosegue la stagione incolore del Borussia Dortmund, terminato nuovamente al tappeto, mentre il Bayer Leverkusen ha strappato solo un punto dalla trasferta contro il Bochum.

Le partite del fine settimana di Bundesliga

Dopo dieci giornate, il campionato tedesco sembra già aver preso una piega favorevole per il Bayern Monaco. La strada per la conquista del Meisterschale è ancora molto lunga, ma i bavaresi hanno cominciato la fuga nei confronti delle rivali, che sembrano aver rallentato il passo. La squadra allenata da Vincent Kompany ha battuto in questo turno il St. Pauli, attualmente terzultima in classifica. A dispetto delle previsioni della vigilia, i padroni di casa sono riusciti a contenere gli avversari, pur cadendo di misura per un gol realizzato da Musiala al 22'. Il Lipsia resta la prima inseguitrice del Bayern. Il club di proprietà della Red Bull, però, fatica a tenere il passo e ha ottenuto solo un punto in questo week-end. A rallentarne la corsa è stato il Borussia Moenchengladbach, in una sfida terminata in parità e a reti inviolate per entrambe le compagini. Ad approfittare di questo risultato è l'Eintracht Francoforte, che ha espugnato il campo dello Stoccarda in un match dalle mille emozioni. Il successo degli ospiti è firmato Ekitike, Brown e Marmoush, ma nelle ultime battute del match i padroni di casa erano riusciti ad accorciare le distanze, fermando il risultato sul 2-3 conclusivo. Arranca il Borussia Dortmund, fermo a quota 16 punti, ben dieci in meno della capolista. I gialloneri hanno perso per 3-1 in trasferta contro il Mainz, dove un rigore di Guirassy aveva riportato il punteggio in parità, seppur solo momentaneamente.

Risultati Bundesliga giornata 10

Union Berlino – Friburgo 0-0 Bochum – Bayer Leverkusen 1-1 18' Schick (Ba), 89' Miyoshi (Bo) Mainz – Borussia Dortmund 3-1 36' Lee (M), 40' rig. Guirassy (B), 45+3' Burkardt (M), 54' Nebel (M) St. Pauli – Bayern Monaco 0-1 22' Musiala Werder Brema – Holstein Kiel 2-1 36' Stage (W), 47' Harres (K), 89' Burke (W) RB Lipsia – Borussia Mönchengladbach 0-0 Augsburg – Hoffenheim 0-0 Stoccarda – Eintracht Francoforte 2-3 45' Ekitike (E), 55' Brown (E), 62' Marmoush (E), 86' Vagnoman (S), 99' Woltemade (S) Heidenheim – Wolfsburg 1-3 3' Gerhardt (W), 42' Dardai (W), 64' Pieringer (H), 90' Tomas (W)