Bundesliga, il Bayern allunga a +3. Il Dortmund stende il Lipsia

Bologna, 4 novembre 2024 - Il Bayern Monaco inizia ad allungare in vetta alla classifica di Bundesliga. Il nono turno del campionato tedesco sorride ai bavaresi, capaci di rullare l'Union Berlino con un sonoro 3-0 e di portarsi a +3 sulla prima inseguitrice. Il Lipsia, infatti, è finito al tappeto sotto al muro giallo del Westfalenstadion contro il Borussia Dortmund, in uno scontro diretto che dona ossigeno ai gialloneri.

Le partite del fine settimana

Il Bayern Monaco ha vissuto un fine settimana sereno, di quelli da trascorrere senza alcun pensiero e con la gioia di trovarsi lassù dove gli altri non osano. I bavaresi hanno messo sotto l'Union Berlino all'Allianz Arena, dove dopo un quarto d'ora il punteggio era già favorevole ai padroni di casa. Un rigore di Harry Kane stappa un match che diventa presto irrecuperabile per gli ospiti, che tornano negli spogliatoi per l'intervallo sotto di due marcature, puniti anche da Coman. Al 51' l'uragano inglese ex Tottenham si abbatte nuovamente sulla difesa della squadra della capitale, firmando la propria doppietta personale e mettendo i tre punti in cassaforte. Il k.o dell'Union ha favorito l'Eintracht Francoforte, che ha messo la freccia e lo ha sorpassato in classifica grazie ad un roboante 7-2 ai danni del Bochum. La goleada inizia già nei primi venti minuti, quando il risultato segnala già un pesante 3-0. Alla mezz'ora le marcature diventano quattro, prima della reazione d'orgoglio degli ospiti che accorciano sul 4-2. Da lì in poi, una valanga rotola sulla retroguardia del Bochum, che finisce per essere sepolto dai rivali. Tornando in vetta alla classifica, il Borussia Dortmund l'ha spuntata contro il Lipsia, in una sfida che era importante per entrambe seppur per motivazioni differenti. I gialloneri avevano necessità di fare punti per rientrare nella corsa di alta classifica, mentre la squadra Red Bull aveva bisogno di restare in scia al Bayern Monaco. Il bomber ospite, Benjamin Sesko, aveva gelato il Westfalenstadion, che è stato poi rianimato dal pareggio di Beier. Il clima di festa conclusivo lo ha regalato il gol di Guirassy, che ha sigillato il risultato finale sul 2-1 in favore dei padroni di casa.

Risultati Bundesliga giornata 9

Bayer Leverkusen - Stoccarda 0-0 Bayern Monaco - Union Berlino 3-0 Eintracht Francoforte - Bochum 7-2 Hoffenheim - St.Pauli 0-2 Kiel - Heidenheim 1-0 Wolfsburg - Augusta 1-1 Borussia Dortmund - Lipsia 2-1 Friburgo - Mainz 0-0 Borussia Mönchengladbach - Werder Brema 4-1

Classifica Bundesliga giornata 9

Bayern Monaco 23 punti Lipsia 20 Eintracht Francoforte 17 Bayer Leverkusen 16 Borussia Dortmund 16 Friburgo 16 Union Berlino 15 Stoccarda 13 Brema 12 Augusta 11 Heidenheim 10 Mainz 10 Borussia Monchengladbach 10 Wolfsburg 9 St. Pauli 8 Hoffenheim 8 Kiel 8 Bochum 1