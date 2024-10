Chiesa-Liverpool, è già un flop? Cosa ha detto il tecnico Slot

Liverpool, 30 ottobre 2024 – L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi. Arrivato alle battute finali del calciomercato estivo, l’ex ala della Juventus è stato praticamente l’unico colpo di mercato del Liverpool nella passata sessione di trasferimenti (dal momento che Giorgi Mamardashvili rimarrà in prestito al Valencia fino al termine della stagione e che si trasferirà a Liverpool soltanto a luglio 2025). Nonostante sia arrivato con tantissime speranze e la voglia di rivalsa dopo le ultime stagioni non eccezionali alla Juventus, però, Chiesa non è ancora riuscito a prendersi il Liverpool, anzi, è molto lontano dal riuscirci. Soltanto tre presenze complessive (1 in EFL Cup, 1 in Premier League e 1 in Champions League), per un totale di appena 78 minuti giocati e un assist messo a referto. L’ultima apparizione in campo dell’ex Juve e Fiorentina è datata 25 settembre, più di un mese fa: da allora il nulla cosmico.Da quel momento in poi, il numero 14 dei reds è stato bersagliato dai problemi fisici che l’hanno colpito pure nel corso degli ultimi anni alla Juventus e che gli hanno impedito di trovare la continuità necessaria per tornare alla miglior forma.

Le parole di Slot

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, il tecnico del Liverpool Arne Slot è intervenuto per parlare della situazione di Chiesa, queste sono le sue parole: “Chiesa in prestito a gennaio? Non ho mai pensato a questo. Prima di tutto deve rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ha saltato la pre-season con noi e con la Juventus si è allenato a bassa intensità, insieme ad altri tre o quattro giocatori esclusi dal progetto. Passare da quella situazione a un campionato come la Premier League è difficile per chiunque, a maggior ragione con un’estate come quella di Chiesa. Sapevamo già di doverci adattare alle sue esigenze individuali, stiamo cercando il modo giusto di farlo crescere senza sovraccaricalo troppo. Finora è stato difficile. Quando sarà nuovamente disponibile? Non è semplice dirlo: a volte lavora con noi, poi è costretto a fermarsi a causa di qualche problema fisico”.

A rischio anche la Nazionale

Insomma, finora l’impatto di Federico Chiesa è stato tutt’altro che significativo nel Liverpool, e adesso è costretto a rimettersi in carreggiata per evitare di perdere pure il posto in Nazionale. Nonostante negli ultimi anni sia stato praticamente sempre un punto di riferimento della selezione azzurra, con l’Europeo vinto nel 2021 che ha sancito la nascita della stella Federico Chiesa, nel corso degli ultimi mesi la luce si è un po’ spenta, e, se dovesse continuare così, non sarebbe escluso che Luciano Spalletti pensi ad altre alternative, che non prevedano l’utilizzo dell’ex Juve.