Salah sempre più padrone di Anfield

Liverpool, 27 febbraio 2025 – Quale sarà il futuro di Salah? L'egiziano ha il contratto in scadenza al termine della stagione e il rinnovo con i reds appare lontano, ma, nonostante ciò, continua ad essere protagonista dalle parti di Anfield. Nella gara di ieri contro il Newcastle, il numero 11 si è reso protagonista nella seconda rete della squadra di casa, fornendo l'assist a Mac Allister. Nonostante non sia andato a segno, quindi, l'ala dei reds ha contribuito anche questa volta alla vittoria della capolista della Premier. Con l'assist di ieri, Momo Salah è salito a quota 17 in campionato, ma se si contano tutte le competizioni si sale a 22 totali. Numeri impressionanti per l'ala destra dei reds, soprattutto se si pensa che i 22 assist e i 30 gol segnati in stagione sono arrivati in appena 39 partite: 25 centri e 17 assist in 28 gare di Premier League, 2 reti e 1 assist in quattro apparizioni in EFL Cup e 3 gol e 4 assist in Champions League. Inoltre, per quanto riguarda la massima serie inglese, l'egiziano è saldamente in testa sia nella classifica cannonieri che in quella degli assistman: per quanto riguarda i capocannonieri, il primo giocatore alle spalle di Salah è Haaland a quota 20 reti, mentre nei passaggi decisivi ai compagni al secondo posto ci sono l'ex Sampdoria Damsgaard (ora al Brentford), Antonee Robinson (Fulham) e Saka (Arsenal), ma tutti e tre si trovano a 10, quindi sette in meno di Momo. Se si mettono insieme i gol e gli assist, invece, Salah si trova a quota 42, ben 18 in più di Isak del Newcastle e 19 in più di Haaland. A seguito della partita di ieri, Salah ha contribuito a 142 tra gol e assist in 140 partite in casa, dimostrandosi l'assoluto dominatore di Anfield. Se i reds stanno vivendo una stagione praticamente perfetta, con l'unica sbavatura data dall'uscita anticipata in FA Cup, il merito è anche del numero 11, un vero e proprio simbolo della tifoseria reds. Inoltre, l'egiziano potrebbe anche superare il record di assist in una singola stagione di Premier League: questo primato appartiene a Henry e De Bruyne, che hanno fornito 20 assist rispettivamente nella stagione 2003-2003 (con l'Arsenal) e 2019-20 (con il Manchester City). Salah si trova a 17, al pari di Fabregas nel 2007-08, ma con dieci partite rimanenti c'è un'altissima possibilità che l'11 dei reds possa infrangere anche questo record.