Liga spagnola, vincono Barcellona e Atletico Madrid. Rinviata la sfida del Real

Bologna, 4 novembre 2024 - Con il cuore vicino alle vittime e ai cittadini colpiti dalla terribile alluvione di Valencia, questo fine settimana si è disputata la 12^ giornata del campionato di Liga spagnola. Sono state due le partite rinviate per via degli eventi che si stanno verificando nella zona di Valencia: una è proprio quella della squadra della città, che avrebbe dovuto affrontare il Real Madrid, l'altra quella che avrebbe visto come protagonisti il Villarreal e il Rayo Vallecano. Sono regolarmente scese in campo tutte le altre compagini, tra le quali ci sono anche il Barcellona e l'Atletico Madrid. Entrambe hanno portato a casa i tre punti, rispettivamente contro l'Espanyol e il Las Palmas.

Le partite del fine settimana

Il Barcellona allunga, seppur solo virtualmente, in vetta alla classifica di Liga. Al termine della 12^ giornata i catalani hanno nove punti di vantaggio sul Real Madrid, che però non è potuto scendere in campo per via del rinvio del proprio match contro il Valencia. La squadra allenata da Flick ha sconfitto l'Espanyol per 3-1 tra le mura amiche: determinanti sono stati i gol di Raphinha e Dani Olmo, con quest'ultimo autore di una doppietta. Per gli ospiti non è stata sufficiente la marcatura di Puado, che a meno di mezz'ora dalla fine della sfida aveva riaperto la gara. Vittoria convincente anche per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, chiamato a raccogliere i tre punti per restare agganciato alla coppia di testa nella graduatoria generale. I colchoneros non hanno fallito l'appuntamento contro il Las Palmas, contro cui sono stati protagonisti Simeone e Sorloth. La partita con più reti del fine settimana è stata quella tra Girona e Leganes, dove a spuntarla sono stati i padroni di casa. Questo 4-3 pirotecnico permette al Girona di galleggiare a metà classifica e allungare proprio sul Leganes, che rimane pericolosamente vicino alla zona rossa che determina la retrocessione. Il programma del week-end terminerà questa sera, quando si affronteranno Celta Vigo e Getafe a partire dalle ore 21.

Risultati Liga spagnola giornata 12

Alaves - Maiorca 1-0 Osasuna - Valladolid 1-0 Girona - Leganes 4-3 Atletico Madrid - Las Palmas 1-0 Barcellona - Espanyol 3-1 Siviglia - Real Sociedad 0-2 Athletic Club - Real Betis 1-1 Celta Vigo - Getafe, questa sera ore 21 Villarreal - Rayo Vallecano, rinviata a data da destinarsi Valencia - Real Madrid, rinviata a data da destinarsi

Classifica Liga spagnola

Barcellona - 33 punti Real Madrid - 24 punti* Atletico Madrid - 23 punti Villarreal - 21 punti* Osasuna - 21 punti Betis - 18 punti* Ath. Bilbao - 19 punti Maiorca - 18 punti Vallecano - 16 punti* Siviglia - 15 punti Girona - 15 punti Real Sociedad - 15 punti Celta Vigo - 13 punti* Alaves - 13 punti Leganes - 11 punti Getafe - 11 punti Espanyol - 10 punti* Las Palmas - 9 punti Valladolid - 8 punti Valencia - 7 punti* *una partita in meno Leggi anche: Chiesa-Liverpool, è già un flop?