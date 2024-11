Premier League, prima sconfitta per il City. L'Inter osserva l'Arsenal che va k.o

Bologna, 4 novembre 2024 - La decima giornata di Premier League ha regalato una prima, grande sorpresa in negativo per Pep Guardiola. Il Manchester City è infatti caduto in casa del Bournemouth, che ha impartito ai Citizens la prima sconfitta stagionale, nonchè la prima in assoluto in campionato nel 2024. Ad approfittare di questo risultato è stato il Liverpool, che ha invece messo k.o il Brighton per 2-1 e si è portato così in vetta alla classifica. A Manchester il Chelsea ha battezzato la prima panchina ad interim di Ruud van Nistelrooy, che se l'è cavata con un pareggio per 1-1 ad Old Trafford. L'Arsenal, prossimo rivale dell'Inter in Champions League, è finito al tappeto contro il Newcastle.

Le partite del fine settimana

Impossibile cominciare a parlare del fine settimana di calcio inglese senza citare la prima sconfitta stagionale del Manchester City. In casa del Bournemouth, i Citizens non sono apparsi particolarmente brillanti e, anzi, hanno subito tantissimo il calcio proposto dagli uomini di Iraola, ottimi nell'atteggiamento fin dal primo minuto di gioco. Il gol di Semenyo e quello di Evanilson hanno indirizzato il match, entrambi ispirati da un Kerkez determinante sulla corsia laterale. Smith fallisce la chance del 3-0 e Gvardiol riapre la sfida nel finale, ma l'appannato Haaland non riesce a sigillare la marcatura che sarebbe valsa il pari. Il match che ha interessato di più gli italiani è stato quello dell'Arsenal, che affronterà l'Inter mercoledì in Champions League. I Gunners sono caduti tra le mura dello stadio del Newcastle, che si è imposto di misura grazie ad una rete di Isak. La squadra di Arteta non sembra attraversare un gran periodo di forma e si trova attualmente a -7 dalla vetta della classifica. Il primo posto è ora occupato dal Liverpool, che ha rischiato di perdere ad Anfield Road contro un arrembante Brighton. I Reds, passati in svantaggio per la marcatura di Kadioglu, reagiscono nel secondo tempo e raddrizzano le sorti del match con i gol di Gakpo e del solito Salah, che ribaltano il risultato nell'arco di due minuti di gioco. La partita più spettacolare del fine settimana è stata giocata dal Tottenham, che ha rifilato quattro reti all'Aston Villa, battuto per 4-1. Anche gli Spurs, dopo una prima frazione poco brillante, si sono scatenati nel secondo tempo per recuperare il gol incassato per mano di Rogers. Le firme sul tabellino di Johnson, Solanke (doppietta) e Maddison hanno sigillato il punteggio finale in favore dei londinesi.

Risultati Premier League - Giornata 10

Newcastle - Arsenal 1-0 Bournemouth - Manchester City 2-1 Ipswich - Leicester 1-1 Liverpool - Brighton 2-1 Nottingham - West Ham 3-0 Southampton - Everton 1-0 Wolves - Crystal Palace 2-2 Tottenham - Aston Villa 4-1 Manchester United - Chelsea 1-1 Fulham - Brentford, questa sera ore 21

Classifica Premier League

Liverpool 25 punti Manchester City 23 Nottingham 19 Arsenal 18 Aston Villa 18 Chelsea 18 Tottenham 16 Brighton 16 Bournemouth 15 Newcastle 15 Brentford 13* Fulham 12* Manchester United 12 West Ham 11 Leicester 10 Everton 9 Crystal Palace 7 Ipswich 5 Southampton 4 Wolves 3 *una partita in meno