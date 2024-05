Bayern Monaco, è Kompany il prescelto per il post Tuchel

Monaco di Baviera, 23 maggio 2024 – Vincent Kompany sempre più vicino alla panchina del Bayern Monaco. Dopo aver incassato i no di Xabi Alonso, Nagelsmann e Ragnick e non aver trovato l’accordo con Tuchel, è lui il prescelto della dirigenza bavarese.

Il tecnico belga, ex difensore del Manchester City, è reduce dall’esperienza con l’Anderlecht, di cui è stato allenatore dal 2019 al 2022, e da quella inglese con il Burnley. Sulla panchina dei Clarets ha ottenuto la promozione in Premier League, nella stagione 2022-2023, ma non è riuscito a mantenere la categoria e a evitare la retrocessione in Championship durante questa stagione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, mancherebbero solo da sistemare alcuni dettagli prima di comunicare l’ufficialità. Kompany ha già avuto a che fare con la Bundesliga e conosce il tedesco, avendo militato all’Amburgo nella stagione 2006-2007. Fattori importanti che potrebbero aiutarlo nell’inserimento in un club così prestigioso.

Il tecnico belga avrà l’arduo compito di risollevare la squadra dopo una stagione decisamente sotto le aspettative. Per la prima volta dopo 12 anni i bavaresi sono rimasti a secco di trofei. Non è bastata la valanga di gol di Harry Kane, arrivato in estate dal Tottenham, per impedire un epilogo fallimentare in tutte le competizioni. Continua la maledizione per l’attaccante inglese, ancora a secco di trofei in carriera.