Liga, frenano Atletico e Real Madrid, il Barcellona può approfittarne

Roma, 17 febbraio 2025 – Sia Real Madrid che Atletico Madrid fanno un passo falso, pareggiando le rispettive gare e concedendo al Barcellona la possibilità di riportarsi in vetta. I blancos si fanno raggiungere in trasferta dall'Osasuna dopo essere passati in vantaggio con Mbappé al 15', mentre i colchoneros agguantano il Celta Vigo con Sørloth dopo essere andati sotto per mano di Iago Aspas. Per Ancelotti e i suoi i punti nelle ultime tre giornate sono appena due, con tutto lo svantaggio accumulato sul Barcellona che rischia di cancellarsi, a patto che i blaugrana sconfiggano il Rayo Vallecano in una sfida tutt'altro che semplice. La squadra di Perez, infatti, si trova al sesto posto in classifica ed è reduce da tre vittorie consecutive. Anche l'Athletic Bilbao va oltre il pari contro l'Espanyol, ma la distanza con il quinto posto non è ancora preoccupante, in quanto pure il Villarreal conquista un punto contro il Valencia.

Le partite del ventiquattresimo turno di Liga

Girona – Getafe apre la ventiquattresima giornata di Liga, con la squadra di Bordalas che espugna l'Estadio Montilivi e centra la seconda vittoria di fila, la terza nelle ultime cinque gare. La partita si sblocca subito, con Uche che porta in vantaggio il Getafe al 3'. Il Girona pareggia i conti al 54' con Yangel Herrera, ma appena otto minuti dopo gli ospiti si portano nuovamente in vantaggio con Borja Mayoral, al terzo gol in Liga. La squadra di Michel termina la partita in dieci uomini a seguito dell'espulsione dell'autore del gol Herrera al 73', e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Tra Leganés e Alavés fioccano i gol, ma la gara termina sul 3-3, con le due squadre che devono accontentarsi di un punto a testa. Al 10' apre le marcature Dani Raba su calcio di rigore, ma al 25' Garcia Martinez riporta tutto in parità. Al 37' è ancora Raba, nuovamente su rigore, a rimettere il Leganés davanti, e sempre dal dischetto Joan Jordan segna il 2-2. A questo punto arriva il controsorpasso dell'Alavés proprio con Jordan, ma El Haddadi (che poi verrà espulso nelle battute finali della partita) all'88' trova il gol del definitivo 3-3. Le due squadre mantengono la distanza di due punti in classifica: Leganés al sedicesimo posto a quota 24 e Alavés al penultimo con 22 punti.

Solo 1-1 per il Real Madrid allo stadio El Sadar contro l'Osasuna: per i blancos segna il solito Mbappé al 15', ma al 39' la partita cambia a seguito dell'espulsione di Bellingham. L'Osasuna approfitta della superiorità numerica e al 58' trova il gol del pari con Budimir, al 13' centro in campionato. Per Ancelotti e i suoi si tratta del secondo pareggio consecutivo: nelle ultime tre gare sono arrivati solo due punti. 1-1 anche dell'Atletico Madrid in casa contro il Celta Vigo: al rigore realizzato al 68' da Iago Aspas risponde Sørloth all'81'. Partita decisamente complicata per i colchoneros, che hanno giocato quasi tutto il match in dieci uomini dopo il rosso di Barrios al 7'. In caso di vittoria del Barcellona contro il Rayo Vallecano, Simeone e i suoi scenderebbero al terzo posto in classifica.

Pari anche tra Villarreal e Valencia e tra Espanyol e Athletic Bilbao. Nel primo match segnano Gueye (Villarreal) e l'ex Roma Sadiq (Valencia), mentre nel secondo i gol sono di Fernandez Jaen (Espanyol) e Sancet (Athletic Bilbao). Ottima prova del Siviglia, che al José Zorrilla liquida con un secco 4-0 il Valladolid nel segno di Juanlu Sanchez (autore di una doppietta tra il 5' e il 67'), Isaac Romero (45+1') e Lukebakio (84'). Muriqi trascina il Mallorca alla vittoria contro il Las Palmas: nel 3-1 finale l'ex Lazio segna la doppietta che sblocca la partita, tra il 7' e il 28', e al 35' Dani Rodriguez porta i suoi sul 3-0. Al 62' Bajcetic segna il gol della bandiera, inutile ai fini del risultato. 3-0 del Betis sulla Real Sociedad: i gol sono di Antony e Marc Roca (doppietta). Barcellona - Rayo Vallecano, questa sera alle 21, chiuderà il turno.

Risultati Liga giornata 24

Girona – Getafe 1-2 3' Uche (Get), 54' Herrera (Gir), 62' Borja Mayoral (Get)

Lenagés – Alavés 3-3 10' rig., 37' rig. Raba (Leg), 25' Garcia Martinez (Ala), 50' rig., 68' Joardan (Ala), 88' El Haddadi (Leg)

Osasuna – Real Madrid 1-1 15' Mbappé (Rea), 58' rig. Budimir (Osa)

Atletico Madrid – Celta Vigo 1-1 68' rig. Aspas (Cel), 81' Sørloth (Atm)

Espanyol – Athletic Bilbao 1-1 62' Fernandez Jaen (Esp), 77' Sancet (Ath)

Villarreal – Valencia 1-1 32' Gueye (Vil), 84' Sadiq (Val)

Valladolid – Siviglia 0-4 5', 67' Juanlu Sanchez (Siv), 45+1' Isaac Romero (Siv), 84' Lukebakio (Siv)

Mallorca – Las Palmas 3-1 7', 28' Muriqi (Mal), 35' Dani Rodriguez (Mal), 62' Bajcetic (Las)

Betis – Real Sociedad 3-0 51' Antony (Bet), 64', 69' Marc Roca (Bet)

Classifica Liga

Real Madrid 51, Atletico Madrdi 50, Barcellona 48, Athletic Bilbao 45, Villarreal 41, Rayo Vallecano 35, Mallorca 34, Betis 32, Osasuna 32, Girona 31, Real Sociedad 31, Siviglia 31, Getafe 30, Celta Vigo 29, Espanyol 24, Lenagés 24, Las Palmas 23, Valencia 23, Alavés 22, Valladolid 15