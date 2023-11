Bellingham show sotto gli occhi dei Rolling Stones: il Clasico al Real Madrid

Barcellona, 28 ottobre 2023 – Hackney Diamonds, diamanti da passeggio. Non è dato sapere se i Rolling Stones pensassero alla pietra preziosa dell’Inghilterra Jude Bellingham, quando hanno scelto il titolo del loro ultimo disco (di un livello pazzesco, a sessant’anni dal primo, ma non divaghiamo). Di sicuro il giovane attaccante del Real Madrid ha fatto felice Carlo Ancelotti, regalandogli il Clasico in pieno recupero, dopo averlo raddrizzato prima dello scadere: al gol di Gundogan dopo 6 minuti infatti Bellingham aveva risposto con una perla delle sue al 68’, poi al 92’ la rete che ha dato la vittoria alle merengues.

Il tutto sotto gli occhi di Mick Jagger e Ron Wood, presenti in tribuna allo stadio catalano, anche se in realtà probabilmente loro speravano in una vittoria blaugrana, visto che per una partnership di marketing sulla maglia di Lewandowski e compagni campeggiava la famosissima linguaccia che è un po’ il simbolo della band britannica. Jagger e Wood, come dimostrano le foto, si sono sicuramente divertiti. E anche se magari in pubblico non lo diranno, ma sotto sotto saranno contenti anche loro di aver visto segnare il Diamante da passeggio della nazionale inglese.