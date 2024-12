RB Lipsia – Eintracht Francoforte in tv e streaming: dove vedere il big match di Bundeslig

Bologna, 15 dicembre 2024 – Il posticipo di questa sera è senza dubbio il big match della quattordicesima giornata di Bundesliga. Da un lato c’è il Lipsia di Marco Rose, quarta forza del campionato a quota 24 punti, mentre dall’altra c’è l’Eintracht Francoforte di Dino Toppmoller, che si trova in terza posizione a 27 lunghezze. Con solo 3 punti che separano le due squadre, quindi, la sfida tra il Lipsia e l’Eintracht Francoforte è a tutti gli effetti uno scontro diretto, che può segnare la Bundesliga 2024-25.

Il Lipsia sta attraversando un momento difficile della stagione, dato dall’eliminazione precoce in Champions League. Gli uomini di Rose, infatti, lo scorso martedì hanno perso 3-2 contro l’Aston Villa, scivolando addirittura al terzultimo posto del maxi tabellone della nuova Champions, con nessuna possibilità di risalita. Il Lipsia, infatti, si trova ancora a quota 0 punti in classifica, al pari soltanto di Slovan Bratislava e Young Boys, con zero chances di qualificazione per i play-off valevoli per l’accesso agli ottavi di finale. In campionato, invece, Rose e i suoi sono reduci dalla vittoria per 2-0 ai danni dell’Holstein Kiel, l’unico successo nelle ultime cinque di Bundesliga. Dall’altra parte, invece, c’è l’Eintracht Francoforte di Toppmoller, che è reduce dalla sconfitta per 3-2 in Europa League contro il Lione. Nonostante questo, la squadra di Toppmoller è pienamente in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione europea, dati i 13 punti conquistati finora che gli valgono il quarto posto nella maxi-classifica, proprio al pari del Lione e dietro Lazio, Athletic Bilbao e Anderlecht. In Bundesliga, invece, l’Eintracht ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide, con il 2-2 maturato nella scorsa sfida contro l’Augsburg che ha decisamente lasciato l’amaro in bocca. In caso di vittoria domani, Toppmoller e i suoi allontanerebbero proprio il Lipsia e si riprenderebbero il secondo posto in classifica, momentaneamente occupato dal Bayer Leverkusen, che ieri ha superato 2-0 l’Augsburg, e accorcerebbero a -3 dal Bayern Monaco capolista, che ieri ha clamorosamente perso contro il Mainz in trasferta. Perciò, se l’Eintracht vuole riaccendere la corsa al titolo non può lasciarsi sfuggire quest’occasione

Probabili formazioni

Lipsia (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Geertruida, Henrichs; Baumgartner, Seiwald, Kampl, Nusa; Sesko, Openda. All. Rose.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Kristensen, Theate, Koch, Nkounkou; Gotze, Skhiri, Dahoud, Brown; Ekitike, Marmoush. All. Toppmoller.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match sarà trasmesso dalle 19:30 su Sky al canale Sky Sport Calcio (202), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW