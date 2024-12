Liga, ko del Barça e pareggio del Real. L’Atletico vince ancora

Roma, 16 dicembre 2024 – Qualche settimana fa, Hansi Flick sembrava avere il controllo assoluto della Liga, con il Barcellona in testa che sembrava praticamente irraggiungibile. Dopo un mese horror, invece, i blaugrana hanno perso tutto il vantaggio accumulato all’inizio della stagione, centrando un solo successo nelle ultime cinque e perdendo il primato in solitaria. A seguito della clamorosa sconfitta rimediata ieri sera tra le mura amiche contro il Leganés e della vittoria di misura dell’Atletico Madrid, infatti, i blaugrana sono costretti a condividere la testa della classifica proprio con la squadra di Simeone, che potenzialmente potrebbe addirittura staccare il Barça, in quanto ha una partita da recuperare. Il Real segue a distanza ravvicinata, con un solo punto di distacco dalle capoliste: contro il Rayo Vallecano, Ancelotti e i suoi hanno rimediato solo un punto a seguito del 3-3 definitivo del Campo de Futbol de Vallecas. Risultato che sta decisamente stretto ai blancos, che in caso di vittoria sarebbero saliti in testa alla classifica in solitaria.

Le partite della diciassettesima giornata di Liga

La diciassettesima giornata di Liga si apre con la vittoria del Valladolid sul Valencia per 1-0: ci pensa Tuhami al 20’ a regalare tre punti a Diego Cocca, importantissimi per quanto riguarda la lotta salvezza. Con questa vittoria, infatti, il Valladolid abbandona l’ultimo posto proprio a scapito del Valencia e si porta a quattro punti dalla diciassettesima posizione, occupata dall’Alaves. Espanyol e Osasuna conquistano un punto a testa che non smuove particolarmente la classifica di nessuna delle due: i primi, infatti, restano al terzultimo posto, mentre i secondi centrano il quarto pareggio consecutivo e rimangono stabilmente in settima posizione insieme alla Real Sociedad, non riuscendo ad approfittare della seconda sconfitta di fila del Villarreal sesto. Torna alla vittoria, invece, il Mallorca, che supera in casa il Girona 2-1 in dieci uomini dal 32’ a seguito dell’espulsione dell’ex Lazio Muriqi. I padroni di casa passano in svantaggio al 7’, quando van de Beek apre le danze, ma ci pensa Larin, con una doppietta tra il 20’ e il 51’, a portare a casa i tre punti per il Mallorca, che ora si trova in quinta posizione. Al Siviglia basta la rete segnata da Manu Bueno al 65’ per superare il Celta Vigo e ritrovare la vittoria dopo un pareggio e una sconfitta: questo successo determina il sorpasso della squadra di Garcia Pimienta sui los celestes in classifica, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto. Rayo Vallecano – Real Madrid termina 3-3: al 4’ trovano il vantaggio i padroni di casa con Unai Lopez, per poi portarsi sul 2-0 al 36’ con Abdul Mumin. A quel punto, il Real dà avvio alla rimonta prima con Valverde, che trova la rete al 39’, poi con Bellingham, che pareggia i conti al 45’, e infine con Rodrygo, che porta i blancos in vantaggio al 56’. Il Rayo Vallecano, però, è bravo a non perdersi d’animo, e al 64’ centra il pareggio con Isi Palazon, conquistando un punto che legittima il momento positivo della squadra di Inigo Pérez, al secondo risultato utile di fila dopo la vittoria contro il Valencia. Chi ci guadagna dal pareggio del Real è anche l’Atletico Madrid, che supera di misura il Getafe grazie alla rete segnata al 69’ da Sørloth e si porta in testa a pari merito col Barcellona, superando proprio i blancos. I colchoneros, che hanno una gara in meno, possono andare in vetta in solitaria già dalla prossima giornata, dal momento che andrà in scena lo scontro diretto con i blaugrana. Tra Alavés e Athletic Bilbao termina 1-1: al pareggio iniziale dei rojiblancos di Unai Gomez al 10’ risponde Joan Jordan al 67’. Il Betis Siviglia, invece, supera 2-1 il Villarreal in trasferta: al 32’ trova il vantaggio Victor Roque e al 47’ Lo Celso segna il raddoppio. Per i padroni di casa segna Alex Baena al 55’, ma il match termina con la vittoria della squadra di Pellegrini. Tra Real Sociedad e Las Palmas finisce a reti bianche, mentre nel posticipo il Barcellona cade in casa contro il Leganés. L’unica e decisiva rete viene segnata al 4’ da Sergio Gonzalez Poirrier.

Risultati Liga giornata 17

Valladolid – Valencia 1-0 20’ Tuhami

Espanyol – Osasuna 0-0

Mallorca – Girona 2-1 7’ van de Beek (Gir), 20’, 51’ Larin (Mal)

Siviglia – Celta Vigo 1-0 65’ Bueno (Siv)

Rayo Vallecano – Real Madrid 3-3 4’ Unai Lopez (Ray), 36’ Mumin (Ray), 39’ Valverde (Rea), 45’ Bellingham (Rea), 56’ Rodrygo (Rea), 64’ Palazon (Ray)

Atletico Madrid – Getafe 1-0 69’ Sørloth (Atm)

Alavés – Athletic Bilbao 1-1 10’ Unai Gomez (Ath), 67’ Joan Jordan (Ala)

Villarreal – Betis Siviglia 1-2 32’ Victor Roque (Bet), 47’ Lo Celso (Bet), 55’ Baena (Vil)

Real Sociedad – Las Palmas 0-0

Barcellona – Leganés 0-1 4’ Poiirrier (Leg)

Classifica

Barcellona 38, Atletico Madrid* 38, Real Madrid* 37, Athletic Bilbao 33, Mallorca 27, Villarreal** 26, Real Sociedad* 25, Osasuna* 25, Betis* 24, Girona* 22, Siviglia* 22, Celta Vigo* 21, Rayo Vallecano** 20, Las Palmas* 19, Leganés* 18, Getafe* 16, Alavés* 16, Espanyol** 14, Valladolid* 12, Valencia*** 10 *una gara in meno, *due gare in meno, ***tre gare in meno