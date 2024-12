Ligue 1, il PSG torna alla vittoria e allunga su Marsiglia e Monaco

Roma, 16 dicembre 2024 – Esce dalla pareggite il Paris Saint Germain, che nel posticipo contro il Lione si impone con un netto 3-1 e allunga nuovamente sulle inseguitrici: in questo momento, i parigini si trovano a sette lunghezze di distacco da Olympique Marsiglia e Monaco. La squadra di De Zerbi, infatti, conquista soltanto un punto nella sfida interna contro il Lille, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive. Anche il Monaco è costretto a dividere la posta in palio contro il Reims: allo Stade Auguste Delaune, la squadra di Hütter non segna e non subisce gol, chiudendo con un misero 0-0 che non gli permette di sorpassare il Marsiglia e prendersi il secondo posto in solitaria.

Le partite della quindicesima giornata di Ligue 1

Nell’anticipo di venerdì, il Tolosa si impone sul Saint-Étienne col risultato di 2-1, in rete ci vanno Stassin per i biancoverdi (al 53’) e Babicka e Aboukhlal (55’ e 85’) per i padroni di casa, che salgono al nono posto in classifica. Marsiglia e Lille mantengono invariata la loro distanza: a seguito dell’1-1 del Vélodrome, la squadra di De Zerbi rimane a +3 su quella di Bruno Génésio. Quentin Merlin porta in vantaggio il Marsiglia al 17’, ma Diakité riporta il match in parità all’87’. 2-2 tra Auxerre e Lens, che, come Marsiglia e Lille mantengono la loro distanza di tre punti: gli ospiti passano in vantaggio al 22’ con El Aynaoui, ma l’Auxerre pareggia i conti al 31’ con Perrin. Al 45’ il Lens torna davanti con l’ex conoscenza della Serie A M’Bala Nzola, ma al 73’ Osho trova la rete del definitivo 2-2. Il Monaco non va oltre lo 0-0 contro il Reims, mentre tra Montpellier e Nizza finisce 2-2, con le reti di Laborde e Bouanani per la squadra di Haise e di Chotard e Sainte-Luce per quella di Jean-Louis Gasset. Con questo risultato, il Nizza resta sesto in classifica insieme al Lens, mentre il Montpellier guadagna un punto che gli permette di avvicinarsi timidamente al sedicesimo posto, che ora dista 4 lunghezze. Goleada del Brest, che supera il Nantes con il risultato di 4-1 nel segno di Doumbia, Chardonnet e Sima, autore di una doppietta. A nulla è servita la rete del 2-1 di Douglas Augusto al 48’. Risultati rotondi per Rennes (che supera 2-0 l’Angers grazie a Grønbæk e Assignon) e Strasburgo, che si impone per 3-0 in trasferta contro il Le Havre, nel segno di Diarra, Nanasi e Andrey Santos. Nel posticipo il PSG sconfigge il Lione 3-1, allungando sulle inseguitrici. I parigini passano in vantaggio con Dembelé all’8’ e raddoppiano con Vitinha al 14’ su calcio di rigore. Al 40’ Mikautadze dimezza lo svantaggio, ma all’88’ Gonçalo Ramos segna il 3-1 definitivo per il Paris, che ora si trova a +7 dal secondo posto.

Risultati Ligue 1 giornata 15

Tolosa - Saint-Étienne 2-1 53’ Stassin (St.E), 55’ Babicka (Tol), 85’ Aboukhlal (Tol)

Olympique Marsiglia – Lille 1-1 17’ Merlin (OM), 87’ Diakité (Lil)

Auxerre – Lens 2-2 22’ El Aynaoui (Len), 31’ Perrin (Aux), 45’ Nzola (Len), 73’ Osho (Aux)

Reims – Monaco 0-0

Montpellier – Nizza 2-2 17’ Laborde (Niz), 22’ Chotard (Mon), 28’ Bouanani (Niz), 80’ Sainte-Luce (Mon)

Brest – Nantes 4-1 24’ Doumbia (Bre), 27’ Chardonnet (Bre), 48’ Douglas Augusto (Nan), 88’, 93’ Sima (Bre)

Rennes – Angers 2-0 33’ Grønbæk, 92’ Assignon

Le Havre – Strasburgo 0-3 28’ Diarra, 32’ Nanasi, 90’ Andrey Santos

PSG – Lione 3-1 8’ Dembelé (PSG), 14’ rig. Vitinha (PSG), 40’ Mikautadze (Lio), 88’ Ramos (PSG)

Classifica

PSG 37, Olympique Marsiglia 30, Monaco 30, Lille 27, Lione 25, Nizza 24, Lens 24, Auxerre 21, Tolosa 21, Reims 20, Brest 19, Rennes 17, Strasburgo 17, Nantes 14, Angers 13, Saint-Étienne 13, Le Havre 12, Montpellier 9