Bundesliga, il Bayern cade contro il Mainz, ma l’Eintracht non ne approfitta

Roma, 16 dicembre 2024 – Battuta d’arresto per il Bayern Monaco, che esce sconfitto dalla Mewa Arena e frena la sua corsa verso la conquista del titolo. Kompany e i suoi, però, mantengono una distanza rassicurante dalla seconda in classifica, che ora è il Leverkusen. I campioni in carica superano senza troppi problemi l’Augsburg grazie a Terrier e Wirtz e si lanciano all’inseguimento dei bavaresi, che ora distano quattro punti. Sempre più in basso il Borussia Dortmund, che contro l’Hoffenheim centra il terzo pareggio consecutivo e sprofonda in classifica: i gialloneri, a quota 22 punti, si ritrovano al settimo posto in classifica insieme al Mainz. L’Eintracht Francoforte non riesce ad approfittare del k.o. inaspettato del Bayern, uscendo sconfitto nel posticipo contro il Lipsia e retrocedendo al terzo posto in classifica al pari proprio della squadra di Rose, che si riprende dall’eliminazione precoce in Champions League

Le partite della quattordicesima giornata di Bundesliga

L’anticipo di venerdì vede il Friburgo trionfare sul Wolfsburg per 3-2: i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla doppietta di Kubler, che timbra il cartellino al 42’ e al 51’, e poi vanno addirittura sul 3-0 con Gregoritsch al 61’. A questo punto, il Wolfsburg si accende e trova prima la rete del 3-1 con Wind al 75’, l’ottava tra tutte le competizioni, e poi il 3-2 con Svanberg, che all’83’ riporta i suoi a una sola rete di distanza. Il Friburgo, pero, resiste e porta a casa 3 punti fondamentali in ottica Champions: la squadra di Schuster si trova al quinto posto in classifica, a sole tre lunghezze dal Lipsia. Dilaga il Borussia Mönchengladbach contro l’Holstein Kiel: al Borussia Park termina addirittura 4-1 per i padroni di casa, che passano immediatamente in vantaggio con Kleindienst al primo minuto di gioco. Al 26’ arriva anche il raddoppio grazie alla rete di Hack, ma al 30’ l’Holstein Kiel dimezza le distanze con Gigovic. Ci pensa Pléa, con una doppietta tra il 43’ e il 79’ a tranquillizzare Seoane, che ritrova il successo dopo una sconfitta e un pareggio. Si riprende il secondo posto il Bayer Leverkusen, che contro l’Augsburg non deve faticare più di tanto per portare a casa il bottino pieno. A Xabi Alonso bastano le reti di Terrier al 14’ e di Wirtz al 40’ per uscire vincitore dalla WWK Arena di Augusta e per portarsi a sole 4 lunghezze dal Bayern in cima. Pareggio con l’amaro in bocca per l’Union Berlino, che non riesce ad approfittare della superiorità numerica dal 13’ contro il Bochum ed esce dall’Alte Forsterei con un solo punto. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 23’ con Ibrahima Sissoko, ma al 33’ l’Union trova il pari grazie ad Hollerbach: con questo pareggio, la squadra di Svensson rimane al dodicesimo posto in classifica a distanza di sicurezza dalla zona playout, mentre il Bochum trova un risultato utile dopo tre sconfitte di fila e si porta a due lunghezze dall’Holstein Kiel penultimo, ma la zona salvezza rimane lontanissima. Il Bayern frena in casa del Mainz, che, trascinato da un Lee Jae-sung in stato di grazia si porta sul 2-0 tra il 41’ e il 60’. I bavaresi si svegliano troppo tardi: Sané trova la rete dell’1-2 solo all’87’, e nei minuti finali resiste il muro eretto dai padroni di casa, che con questa vittoria raggiungono il settimo posto in classifica, che condividono con Borussia Dortmund e Werder Brema. La squadra di Werner, infatti, prosegue il suo momento positivo con la seconda vittoria consecutiva. Questa volta a farne le spese è il St. Pauli, che, invece, centra il secondo k.o. di fila: a decidere la partita sono Kohn al 24’ e Ducksch al 45’. Bene anche lo Stoccarda, che rimane a -1 dal Friburgo e a +1 sul Mainz grazie alla convincente vittoria ai danni dell’Heidenheim: Mittelstadt, Millot e Woltemade trovano la rete per i biancorossi, mentre Wanner segna l’unico gol dei padroni di casa. Male il Borussia, che contro l’Hoffenheim si fa raggiungere al 91’ da Larsen dopo essere passata in vantaggio al 46’ con Reyna. Nel posticipo tra Lipsia ed Eintracht Francoforte hanno la meglio i padroni di casa: al 19’ apre le marcature Sesko, Brown pareggia al 40’ ma al 51’ ci pensa Openda a riportare in vantaggio Rose. Con questo successo, il Lipsia raggiunge proprio il Francoforte al terzo posto in classifica, a quota 27.

Risultati Bundesliga giornata 14

Friburgo – Wolfsburg 3-2 42’, 51’ Kubler (Fri), 61’ Gregoritsch (Fri), 75’ Wind (Wol), 83’ Svanberg (Wol)

Borussia Mönchengladbach – Holstein Kiel 4-1 1’ Kleindienst (Bor), 26’ Hack (Bor), 30’ Gigovic (Hol), 43’, 79’ Pléa (Bor)

Augsburg – Bayer Leverkusen 0-2 14’ Terrier, 40’ Wirtz

Union Berlino – Bochum 1-1 23’ Sissoko (Boc), 33’ Hollerbach (Uni)

Mainz – Bayern Monaco 2-1 41’, 60’ Lee Jae-sung (Mai), 87’ Sané (Bay)

FC St. Pauli – Werder Brema 0-2 24’ Kohn, 54’ Ducksch

Heidenheim – Stoccarda 1-3 20’ Mittelstadt (Sto), 41’ Wanner (Hei), 45+2’ Millot (Sto), 85’ rig. Woltemade (Sto)

Borussia Dortmund – Hoffenheim 1-1 46’ Reyna (Bor), 91’ Larsen (Hof)

RB Lipsia – Eintracht Frankfurt 2-1 19’ Sesko (RBL), 40’ Brown (Ein), 51’ Openda (RBL)

Classifica

Bayern Monaco 33, Bayer Leverkusen 29, Eintracht Francoforte 27, RB Lipsia 27, Friburgo 24, Stoccarda 23, Mainz 22, Borussia Dortmund 22, Werder Brema 22, Wolfsburg 21, Borussia Mönchengladbach 21, Union Berlino 17, Augsburg 16, Hoffenheim 14, FC St. Pauli 11, Heidenheim 10, Holstein Kiel 5, Bochum 3