Manchester City - Manchester United in tv e streaming: dove vedere il derby di Manchester

Manchester, 14 dicembre 2024 – Il piatto forte della prossima giornata di Premier League è sicuramente il derby di Manchester tra il Manchester City di Guardiola e il Manchester United di Amorim. Alle 17:30 di domani, infatti, le due squadre scenderanno in campo all’Etihad Stadium, in una partita che non può essere classificata come un semplice “big match” di Premier. Tra tutte le competizioni, Manchester City e Manchester United si sono affrontate ben 194 volte, con i red devils che sono in vantaggio per quanto riguarda le vittorie totali: 79 a 62 per i “rossi” di Manchester, mentre i pareggi sono stati 53. Quello che rende ancora più unico questo derby, inoltre, è il fatto che è l’unica sfida tra due squadre della stessa città che si sono laureate sia campioni d’Europa, con la vittoria della Champions League, che campioni del mondo, dato che entrambe le squadre vantano un titolo di Mondiale per club conquistato nella loro storia. Questo fatto di grande prestigio è condiviso soltanto con il derby di Milano, dato che solo Milan e Inter possono vantare una sfida nella quale entrambe le squadre hanno trionfato sia in Champions che nel Mondiale per club.

Le due squadre arrivano a questa partita non nel migliore dei modi: i citizens, infatti, sembrano essersi smarriti e non riescono più a trovare la retta via. Dal mese di novembre, in campionato è arrivata soltanto una vittoria, contro il Nottingham Forest, mentre le sconfitte sono state addirittura quattro. Nell’ultima gara, giocata al Selhurst Park contro il Crystal Palace, i citizens non sono andati oltre il pareggio, mentre nell’ultima uscita in Champions League contro la Juventus è arrivata la sconfitta per 2-0 che ha gettato ancora di più nello sconforto Guardiola e i suoi. Inoltre, c’è lo spettro dell’udienza per le 115 violazioni che aleggia nell’aria, il che non può non condizionare l’ambiente. Una vittoria in una sfida importante come il derby, quindi, diventa fondamentale anche dal punto di vista psicologico, per rialzarsi dal momento negativo che il Manchester City sta attraversando. Dall’altra, invece, c’è il Manchester United di Amorim, che non ha ancora trovato la sua dimensione. Dal suo arrivo, infatti, l’ex tecnico dello Sporting Lisbona ha collezionato un pareggio, una vittoria e due sconfitte in campionato, mentre in Europa il Man United ha centrato due vittorie. Per ora, la cura Amorim ha funzionato a metà, con un Manchester United che si trova al tredicesimo posto in Premier League: una vittoria domani, quindi, non è fondamentale solo per una questione di classifica, ma anche per rilanciare le ambizioni europee dei red devils.

Probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan, De Bruyne; Doku, Bernando Silva, Grealish; Haaland. All. Guardiola. Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, De Ligt, Martinez; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dalot; Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee. All. Amorim.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa domani alle 17:30 in tv su Sky al canale Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW