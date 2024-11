Borussia Dortmund-Bayern Monaco: dove vedere il classico della Bundesliga in Tv

Dortmund, 29 novembre 2024 – Un cammino completamente diverso quello di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, con i primi che occupano la testa della classifica della Bundesliga con 29 punti mentre i secondi si trovano al quinto posto, con 10 lunghezze in meno. Finora il Bayern è stato praticamente perfetto: 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, con il miglior attacco (36 gol fatti) e la miglior difesa del campionato (7 reti subite). Il Borussia, invece, è partito un po’ a singhiozzo, collezionando 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, per un totale di 19 punti, dietro Leverkusen, RB Lipsia e Eintracht Francoforte. D’altro canto, però, c’è un ottimo cammino in Champions League per i ragazzi di Nuri Sahin, che con 4 vittorie e 1 sconfitta si trovano al terzo posto a pari punti col Barcellona, dietro Inter e Liverpool. Il Bayern, invece, nella Coppa dalle grandi orecchie si trova in tredicesima posizione con 9 punti fatti, al pari di Milan, Atletico Madrid e Benfica. Sia i bavaresi che i gialloneri arrivano in fiducia a questa partita, dati gli ottimi risultati proprio nella massima competizione europea: il Bayern, infatti, ha superato il PSG per 1-0 grazie alla rete dell’ex Napoli Kim, mentre il Borussia ha demolito la Dinamo Zagabria con un netto 3-0. Il mister dei gialloneri Sahin ha voluto evidenziare il momento positivo della sua squadra in conferenza stampa, affermando di essere pronto, insieme ai suoi ragazzi, ad affrontare il Bayern.

Ha poi aggiunto che si aspetta una prova coraggiosa da parte dei suoi, dal momento che senza questa virtù è impossibile prevalere sui bavaresi. Sicuramente il pubblico farà la sua parte, con Sahin che ha voluto ricordare come in casa il Borussia sia imbattuto e, nel dare la carica all’ambiente, ha ricordato come il Der Klassiker sia una partita che “fa storia a sé”, e il divario tra le due squadre si azzera. Kompany, invece, ha voluto esortare i suoi giocatori a non sottovalutare il Dortmund nonostante l’elevata distanza tra le due squadre nella classifica. Anche l’ex leggenda del Manchester City ha evidenziato come quella tra Bayern e Borussia sia una partita con un sapore particolare e ha affermato di voler vincere esprimendo un buon calcio. Una vittoria del club bavarese darebbe una forte spallata al campionato e, salvo colpi di scena, infrangerebbe definitivamente i sogni del Borussia di lottare per il titolo, dato che la distanza tra le due squadre salirebbe a 13 punti. Sahin e i suoi, invece, sono pronti a risalire la classifica, e con i 3 punti di domani si avvicinerebbero decisamente al Bayern e non perderebbero di vista Leverkusen (che alle 15:30 di domani affronterà l’Union Berlino), Lipsia (impegnato alla stessa ora del Bayer contro il Werder Brema) e Francoforte (che domenica sfiderà in trasferta l’Heidenheim).

Dove vedere la sfida in TV

